22K男「婚宴包1200」沒喜餅　新娘媽洗臉：拿2塊給你？...整桌尷尬

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友剛出社會時，就收到第一張喜帖，由於月收僅22K又在外租房，拮据的他只包1200元禮金赴宴，入座後他發現全桌只有自己沒拿到喜餅，於是朋友代他詢問新娘母親，不料他當場慘遭洗臉，瞬間尷尬到不行。

男網友在「爆怨2公社」娓娓道來，那天他就座後，看到朋友的椅子旁都有放喜餅，唯獨他一人沒有，於是好奇詢問了一下，得知在給禮金時就應該拿到才對；而友人也覺得奇怪，加上對方和新娘母親熟識，便提議等會兒幫他問問。

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後來新人到每桌敬酒時，朋友就順勢問了新娘的母親，猜測是否遺漏了；沒想到，對方直白地回，「因為他只有包1200啊，我們每桌就1萬2000了，這樣我們划不來啦」，緊接著又轉頭對他說「弟弟你想吃喜餅喔？還是阿姨拿一兩塊給你吃？ 」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

頓時，整桌人陷入尷尬，而他至今仍記憶猶新，不禁埋怨道「好啦我承認我包很少，那時候不懂禮數，經濟能力也不好，我和新娘也沒什麼交情就被炸了，第一次參加婚禮就被洗滿臉，真的是蠻不好的回憶，下次再參加妳的婚禮，我會記得包多一點的。」

看完原po慘遇，網友們紛紛回應，「反正他也不打算要你這朋友了，直接抽回紅包走人吧」、「不熟的寧願拿1200去吃饗食天堂還有剩」、「太失禮了吧」、「喜餅是分享喜悅用的，不是拿來賣的」、「下次婚禮見的概念」、「這新娘媽媽真丟人」、「1200給她買藥吃啦，不要來往了」。