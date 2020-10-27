　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

假高材生遭退學「怕家人失望」　計畫3年滅門4親人…完事傳訊網友：解脫了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼男子擔心自己被退學的「好學生雙重身分」曝光，直接殺光家裡所有人。（圖／翻攝自Flowingnews）

▲男子擔心自己被退學的「好學生雙重身分」曝光，直接殺光家裡所有人。（圖／翻攝自Flowingnews）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人被家人寄予厚望，都會覺得相當沉重。加拿大一名男子因為多年來，家人都認為他功課優秀，且就讀不錯的約克大學，然而實際卻是男子早就因為成績太差而被退學，之後竟擔心自己「雙重身分」被發現，竟起了滅門的想法，2019年案發當天陸續將母親、姊姊、爸爸、外婆都割喉殺害。

根據英國《鏡報》報導，在家人眼中就是好學生、好兒子的扎曼（Menhaz Zaman）原本就讀約克大學工程學位，直到畢業日前一天，竟回到家殺害了50歲的母親Momotaz Begum，接著再等待父親跟妹妹回家的時間中，又殺害了70歲的祖母Firoza Begum。而扎曼的父親和姊姊返家之後，也同樣遭到殺害，最後家族僅剩下扎曼存活。

據悉，扎曼其實早就因為成績太低而遭到退學，整天都在購物中心、健身房閒晃，或是賴在家裡打電動，在案發後他傳了訊息給網友說，「這計劃我已經等了3年，雖然我像是一個可悲的懦夫，但我已經不擔心了」。網友得知消息之後，立刻報警，警方到達後確實發現4具遭到割喉的屍體。

警方表示，扎曼先用棍棒將對方擊暈之後，再用刀劃開所有人的喉嚨，甚至再等待父親跟姊姊返家時，還一邊打電動、一邊打瞌睡，絲毫沒有任何的緊張。開庭時，法官表示，這起案件令人髮指，這些人被親骨肉殺害，「是非常殘忍的殺戮」。

扎曼事後後悔表示，「我想跟所有人道歉，我知道我已經來不及了，但很抱歉」，目前全案進入審理階段，陪審團與辯護方都認定，應該要判處終身監禁，40年不得假釋。

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

ET快訊
iPhone12 5G多快？他驚嘆「比4G快4倍」…耗電實測
快訊／流感疫苗不良事件通報4死　陳時中19:00開記者會說明
8歲許老三逛街買項鍊...小S問價錢「給我跪祖先」氣炸
18歲就能申請青安房貸！利率降至最低1.4%
新北女騎Ubike　被搶包包還慘遭性侵
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

11歲妹遭繼父性侵4年　公園內生男嬰「當場活掐死」28年後1指紋…全抓進牢！

金髮護理師慢跑遭撞…貨車男載走硬上　完事後埋屍「還當假志工尋人」

慈母→人魔！裸體媽「狠剁女兒頭」甩逛大街　鑑定精神異常…送入院免刑

男友恨小孩！美妝Youtuber連生2胎　「痛昏15分後撿嬰屍」丟垃圾桶

活38年病逝！汶萊「奢華派對王子」生前大撒幣　買1億項鍊送瑪麗亞凱莉

群體免疫希望破滅？病癒後新冠抗體迅速下降　研究證明「難實現」

「毅力號」2021年登陸傑澤羅隕石坑　尋找火星生命痕跡

15歲少女沒手機上網課！輟學4月「跟不上進度」乾脆閃嫁17歲男友

第3次停火又破功！亞塞拜然亞美尼亞互控砲擊　據點村莊慘淪目標

影／火辣俏屁模「手機插後面」逛街　現實色男臉全都錄…追街狂喊：OMG！

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

Lulu.白癡公主玩到失控地上扭成一團　「社經地位」一聽秒歪樓：什麼意思XDD

千萬藍寶堅尼搶車位馬路中迴轉 車尾撞倒路邊機車...網笑：好丟臉

4女毀逢甲住房「床單包檳榔渣」　飯店經理直呼：像是國旅大毀滅

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

超狂父子用樂高打造披薩生產線 淋上番茄醬、運輸臘腸全自動化

群體免疫希望破滅？病癒後新冠抗體迅速下降　研究證明「難實現」

「毅力號」2021年登陸傑澤羅隕石坑　尋找火星生命痕跡

15歲少女沒手機上網課！輟學4月「跟不上進度」乾脆閃嫁17歲男友

第3次停火又破功！亞塞拜然亞美尼亞互控砲擊　據點村莊慘淪目標

影／火辣俏屁模「手機插後面」逛街　現實色男臉全都錄…追街狂喊：OMG！

零卡可樂跟原版「根本沒差」！　法研究證實：心臟病風險增加20%

無跳傘裝備！英男子從40公尺高直升機跳下...短暫失去意識

夫妻開車闖農田車震…完事慘陷泥濘無法自拔　道路救援業者笑翻

杭特爆租下LA豪宅開毒趴！「破戒」狂歡好幾天　每晚噴6.7萬↑

6歲童午覺醒找不到媽...「爬15樓客廳窗」墜落慘死　血濺公寓大門

再批准售台軍武　國台辦批美：向台獨勢力發出錯誤信號

放火「仙人跳風波」惹議！　友人曝近況：他幾乎神隱在人間

空軍遭質疑愛三結餘款買飛彈不繳庫　空軍司令部反駁：符合法規

台積電零股交易人氣最高　張忠謀回應：「很好」

同志大遊行31日登場！從凌晨交管到晚上8點　影響45條公車路線曝光

掀棺赫見「蛆蟲亂竄」！家屬瞻仰遺容釀驚魂　怒毆葬儀社討說法

魏如萱、LEO王入圍金音獎「死亡之組」！　提前同台尬歌較勁

珍稀「東方白鸛」飛舞殞命！頸眼胸腹翅電擊灼傷　嘴啄部出電破口

B.A.P力燦爆性侵兩年後又出事！　酒駕撞護欄被逮⋯警：濃度超高

中信盃黑豹旗／陽明高中成首支出局木棒球隊　教練：希望裁判能跟球員一起進步

國際熱門新聞

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

梅田高中生跳樓　路邊女大生遭壓亡

拜登兒與姪女脫衣躺床！提前投票者崩潰要重投

更／美再准軍售台！「反艦飛彈」逾677億元

汶萊「奢華王子」生前撒幣交友　1億元項鍊送瑪麗亞凱莉

地獄筆電！拜登兒傳搞上歐巴馬大女兒

杭特疑遭指控　與兒童不當性關係

道瓊重挫650點！確診激增「紓困案延宕」

慘片曝！摔角手180度落地　「雙腿反折」痛爆

6歲童午覺醒找不到媽...爬15樓客廳窗戶跌落慘死

貓屁股在冒煙！胖橘困2樓火場　警察忙勸跳樓

即／施打疫苗後死亡！南韓決定「繼續施打」

杭特「電郵門」14歲少女身分曝！

18歲IG網紅「試鏡要脫光」全裸片恐PO色情網

更多熱門

相關新聞

小童專心練柔術！喵學員爽躺賣萌

小童專心練柔術！喵學員爽躺賣萌

喂～可以尊重一下上課的人嗎！「GOOD JOB 骨將運動整復館」的店長小鮑日前分享一段逗趣畫面，只見2名小朋友正專心地練習巴西柔術，一旁卻有隻「橘色毛學員」躺地賣萌，一副事不關己的淡定模樣讓網友看了不禁笑翻直呼，「這個厲害，真是高手！」

洗髮精加水稀釋又能用？食藥署點出風險

洗髮精加水稀釋又能用？食藥署點出風險

泰學生摸黑寫功課　抗議人士幫開手電筒

泰學生摸黑寫功課　抗議人士幫開手電筒

全班面前叫學生「勃雞」　導師帶頭嘲諷

全班面前叫學生「勃雞」　導師帶頭嘲諷

台大校務會議通過學生提案　重新開放媒體進場

台大校務會議通過學生提案　重新開放媒體進場

關鍵字：

加拿大滅門學生學位生活

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

3步驟載進擊券　國旅住宿省500元

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

22歲正妹洗澡「整缸水不換連洗3天」！白嫩美肌網暴動

張庭砸73億買大樓！豪氣寵閨蜜：一層樓送妳

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

不會立中柱！台中女遭房東趕走

高雄傳奇茶店搶進「最貴路口」賣Buffet　嗆：比漢來好

快訊／國內出現流感疫苗接種後死亡個案！

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

YAMAHA「BW'S新把妹神車」來了

徐凱希曾挨罵勾引《星光》男選手

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了
遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面