假高材生遭退學「怕家人失望」　計畫3年滅門4親人…完事傳訊網友：解脫了

▲男子擔心自己被退學的「好學生雙重身分」曝光，直接殺光家裡所有人。（圖／翻攝自Flowingnews）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人被家人寄予厚望，都會覺得相當沉重。加拿大一名男子因為多年來，家人都認為他功課優秀，且就讀不錯的約克大學，然而實際卻是男子早就因為成績太差而被退學，之後竟擔心自己「雙重身分」被發現，竟起了滅門的想法，2019年案發當天陸續將母親、姊姊、爸爸、外婆都割喉殺害。

根據英國《鏡報》報導，在家人眼中就是好學生、好兒子的扎曼（Menhaz Zaman）原本就讀約克大學工程學位，直到畢業日前一天，竟回到家殺害了50歲的母親Momotaz Begum，接著再等待父親跟妹妹回家的時間中，又殺害了70歲的祖母Firoza Begum。而扎曼的父親和姊姊返家之後，也同樣遭到殺害，最後家族僅剩下扎曼存活。

據悉，扎曼其實早就因為成績太低而遭到退學，整天都在購物中心、健身房閒晃，或是賴在家裡打電動，在案發後他傳了訊息給網友說，「這計劃我已經等了3年，雖然我像是一個可悲的懦夫，但我已經不擔心了」。網友得知消息之後，立刻報警，警方到達後確實發現4具遭到割喉的屍體。

警方表示，扎曼先用棍棒將對方擊暈之後，再用刀劃開所有人的喉嚨，甚至再等待父親跟姊姊返家時，還一邊打電動、一邊打瞌睡，絲毫沒有任何的緊張。開庭時，法官表示，這起案件令人髮指，這些人被親骨肉殺害，「是非常殘忍的殺戮」。

扎曼事後後悔表示，「我想跟所有人道歉，我知道我已經來不及了，但很抱歉」，目前全案進入審理階段，陪審團與辯護方都認定，應該要判處終身監禁，40年不得假釋。