活38年病逝！汶萊「奢華派對王子」生前大撒幣　買1億項鍊送瑪麗亞凱莉

▲汶萊阿齊姆王子驚傳逝世，享年38歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

汶萊蘇丹之子、王位第四繼承人的阿齊姆王子（Prince Azim）24日傳出過世消息，汶萊國內對於其死因相當保密。根據英國《太陽報》指出，阿齊姆王子因為長年患有疾病，與病魔纏鬥仍敵不過身體逐漸衰弱，最後病逝。阿齊姆身價約50億美元（約台幣1430億），然而卻意外地並沒有奢淫的生活，反而投身於慈善活動。

綜合外媒報導，阿齊姆王子享年38歲，死訊傳出後震驚國內外，阿齊姆生前曾是一名電影製作人，因為王室與演藝身分，讓他時常穿梭在許多知名國際品牌場合。然而外界卻鮮少知道，在保守的汶萊，甚至將同志列為犯罪的國家，阿齊姆卻不顧父親、家族的反對，力挺LGBT團體，有別於其他國家的王室成員常傳出奢侈、淫亂的傳聞，阿齊姆反而相當低調。

一生未娶的阿齊姆，過去最奢華的生活片段，就是曾舉辦「豪華派對」，且有許多好萊塢、國際大咖都有參與，包括帕梅拉．安德森（Pamela Anderson）、珍妮特．傑克遜（Janet Jackson）和瑪麗亞凱莉（Mariah Carey），都在派對名單之內，就連麥克傑克森（Michael Jackson）也曾出現在他的生日會上。

據悉，阿齊姆對於瑪麗亞凱莉相當喜歡，曾經為了要博取對方的友誼與好感，在她演出前贈送價值570萬美金（約台幣1億6千萬）的項鍊，甚至在2001年亞瑟小子（USHER）在倫敦舉辦演唱會時，包下20排的座位。此外，阿齊姆也替時尚精品MCM設計包包，並將收入捐給慈善機構，雖有奢華生活，但不忘輔助弱勢。

如今阿齊姆逝世消息傳出，不少名人感到相當難過不捨，汶萊舉國也相當悲傷，並宣布全國哀悼七天，期間禁止所有慶祝活動。

►身價1430億！ 汶萊「奢華派對王子」驚傳逝世…享年38歲