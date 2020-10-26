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雲林男到朋友家開3槍　躲汽車旅館持改造MP5自轟亡！

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▲台西警方循線於4小時後約11時50分許至東勢鄉某汽車旅館執行逮捕攻堅行動，破門後發現犯嫌吳男仰躺在房間內床上疑似以MP5長槍自裁死亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西警方循線於吳男開槍4小時後至汽車旅館執行逮捕攻堅行動，破門後發現犯嫌吳男仰躺在房間內床上疑似以MP5長槍自裁死亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣東勢鄉25日驚傳槍案，一名吳姓男子持改造MP5長槍到友人家開3槍後逃離，經追查後發現吳男躲進汽車旅館，警方攻堅發現吳男早已舉槍自戕，現場沒有打鬥痕跡，全案由警方深入調查中。

雲林縣東勢鄉25日上午7時許發生槍擊案件，犯嫌為45歲吳姓男子，因與友人發生口角糾紛，心生不滿，進而持長、短槍各1把至被害人東勢鄉住處開槍射擊後，駕車逃逸，幸其友人於案發時未在該住處，無人受傷。

民眾報案後，台西警方循線於4小時後約11時50分許至東勢鄉某汽車旅館執行逮捕攻堅行動，破門後發現犯嫌吳男仰躺在房間內床上疑似以MP5長槍自裁死亡，現場無其他外力入侵情形，死者所留手寫遺書，經其家屬確認無誤。

經雲林縣警察局臺西分局報驗後，即由雲林縣地檢署外勤檢察官到場相驗，就本案現場跡證詳細採證，鑑識其使用之自用小客車殘留指紋、DNA等生物跡證，採集房間內彈殼、血跡、指紋，並比對其所持用之長、短槍枝之來福線、彈道，初步研判，認為犯嫌吳男應係持槍自裁；然為避免嗣後爭議，已擇定日期解剖，以確認其確切死因。

據了解，吳男45歲，犯案的MP5長槍疑似為玩具槍改造，警方將槍枝送鑑定，並進一步追查槍枝來源，至於犯案原因，由警方深入調查中。 雲林地檢署表示，檢警平日即針對轄內槍枝之管制，積極布線，以達到掃盪非法槍枝之目的；此案發生後，警方亦能迅速追緝到犯嫌所在，雖無法阻止憾事之發生，惟仍將持續確認案情，並積極查緝槍枝來源，以保障民眾之生命、身體及財產之安全。

▲台西警方循線於4小時後約11時50分許至東勢鄉某汽車旅館執行逮捕攻堅行動，破門後發現犯嫌吳男仰躺在房間內床上疑似以MP5長槍自裁死亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣地檢署外勤檢察官到場相驗，鑑識其使用之自用小客車殘留指紋、DNA等生物跡證，採集房間內彈殼、血跡、指紋，現場沒有打鬥痕跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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