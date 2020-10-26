萬聖節／與孩子一起玩變裝　培養策劃與製作的能力！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

從黑魔女、紅心女王、壞皇后、冰雪安娜到今年的川頓國王，不知不覺中，我已經與女兒搭檔、扮了好幾年迪士尼角色，可能很多人誤會我，是不是以前玩cosplay，才這麼熱衷於萬聖節扮裝？其實不是，我當媽媽以前，從來沒有cos過，是生了女兒以後，才開始土法煉鋼做道具，而且都很隨興，邊想邊做。

日前我與女兒DAHLIA，裝扮成小美人魚愛麗兒與她父親川頓國王，到天母參加親子台嘉年華活動，雖然到了會場，看到人山人海，但放眼望去，卻沒什麼大人有刻意打扮…啊，不是說親子變裝嗎？（汗）我心頭一震，想起古話「雖千萬人，吾往矣！」還是大步地拿著三叉戟，以猛男的姿態上場了！

很多人稱讚我「很有勇氣」，或是「為了女兒好犧牲」，他們不知道實情～認識我的人，會知道我有一股無可救藥的天真與浪漫，或許這還是跟原生家庭有關，被迫早熟、被迫拘謹、被迫擔下大人的責任，讓我沒有一個放得開的童年，甚至連同齡的朋友都沒有。

我很重視儀式感，過節是一個共同完成某個目標的好理由！加上女兒DAHLIA跟我個性迴異，她是一個超級活潑的小孩，她好動、外放、還有點好大喜功，我在拉拔她長大的同時，也重新當一回小孩！

今年決定角色前，我與女兒一起觀賞那些親子cosplay照片，不得不讚嘆，西方家庭對於「過節」，實在盡心盡力！我們邊笑邊討論，突然我說：「妳看，外國爸爸真的好放得開，都會享受與家人過節的氣氛，不管扮得像不像，那種心意都好讓我羨慕。」

女兒問：「媽，妳會羨慕喔？」我：「對啊，我爸正常的時候，雖然很幽默，但每到節日，他常會參雜很多不好的情緒。」其實，我很羨慕女兒，我雖然不是一個全方位掌握的媽媽，但願意任性地陪著孩子多元嘗試，所以她擁有許多不同的視野與機會。

原先因為孩子已經上小一，學校沒有安排變裝活動，貪懶的我，想說「是不是不要玩了？」後來又轉念：「我們本來就不是為了別人過節啊！」於是又問了女兒：「這次想扮什麼？」管他萬聖節是鬼節還是商業節，有合理親子遊戲就是好節！（笑）

說到這裡，是不是也讓您有點心動了呢？或許您還得說服其他家庭成員，我就來替您整理「萬聖節要陪孩子裝扮」的5大理由吧！

1、建立家庭的儀式感！

根據我對周遭的觀察，從小家裡不過節、不過生日的人，長大以後，對事情會比較冷漠，就我們家而言，過節不用花大錢，而是要共同去完成一件事，並享受其中的過程！我先前曾經用鞋盒中的白報紙，替孩子做了一套耶穌造型，不也是很棒的扮裝巧思嗎？

2、訓練孩子動腦策劃，與製作道具的能力～

每逢節日前，我都會帶著孩子一起思考要如何過節，尤其像萬聖節變裝、聖誕節佈置這種，需要提前準備的大事，包括選角、構思、採買、製作、試裝、定裝等等，更是在無形之間，培養了孩子的策劃與製作能力。

3、扮裝不是愛出風頭，而是尊重主辦！

辦活動真的不容易，如果主辦有提出dress code，當然就是希望來者能全家同歡，這一點都不丟臉，主辦方來說，反而是很大的肯定！千萬不要覺得人家會笑你，你沒跟著活動走，主辦才會喪氣呢～

4、進入角色，享受氣氛～

日本藝人羅蘭（ROLAND）在他的YouTube頻道說：「去迪士尼玩，應該要入境隨俗戴造型髮箍，說那種『戴髮箍好丟臉』風涼話的人，其實才最丟臉呢！來到這種場合，就是要享受（當下的氣氛）。」

我看到這段話，真是精神大振，原來也有人跟我持同樣的想法～親子活動最需要大人放下身段，而「道具、造型」絕對是快速幫助我們進入狀況的最好利器！真的不用想太多，既然來了就是要享受活動的氣氛，沒人會用輕視的角度，打量我們身上的裝備。

5、陪伴孩子的同時，也彌補了大人對童年的遺憾。

我得承認，從小被環境逼迫加速成長，母親離家、父親憤世嫉俗又暴力，我得照顧妹妹，當她的「小媽媽」，沒人體諒當時的我，也只是一個小孩…現在的我，藉著陪DAHLIA長大，終於能夠清洗那充滿憤怒的童年。

孩子的童年只有一次，但爸媽卻可以藉由孩子的成長，再過第二次童年，如果您的童年跟我一樣空虛寂寞冷，不妨拋下大人的矜持，與孩子一同遊戲吧！除了療癒自己內心的小孩以外，也給孩子一個不同的回憶。

最後，雖然我真的很沒有媽媽的威嚴，但我深信，等DAHLIA老了以後，她回想起來，媽媽一定是她人生中最瘋狂，也最無話不談的好夥伴吧！對一個母親來說，最好的想念與稱讚，就是孩子長大以後，依然眼神有光地細數童年，說：「我媽很酷！！！」

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。