分享歡樂分享愛　萬聖節變裝踩街遊行討糖樂分享

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▲俊逸基金會、南區明德里世界花園社區、常春藤英語集團及甲骨文全能教育機構，合辦萬聖節變裝踩街遊行活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲俊逸基金會、南區明德里世界花園社區、常春藤英語集團及甲骨文全能教育機構，合辦萬聖節變裝踩街遊行活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

萬聖節即將到來，為讓小朋友有個美好童年回憶，俊逸基金會、南區明德里世界花園社區、常春藤英語集團及甲骨文全能教育機構，合辦萬聖節變裝踩街遊行活動，凝聚社區居民感情。

參與變裝踩街遊行活動的小朋友們，沿途歡唱萬聖節應景英文歌Trick-or-Treat，社區店家也大方分享精心挑選的糖果共同參與活動，讓小朋友玩得開心也吃的安心。更特別的是，遊行隊伍安排至水交社文化園區快閃演出「The Skeleton Dance」舞蹈，並將此次於店家討到的糖果，大方分享給現場水交社文化園區參觀的民眾，讓參與的小朋友在萬聖節活動中學會分享歡樂分享愛。

▲俊逸基金會、南區明德里世界花園社區、常春藤英語集團及甲骨文全能教育機構，合辦萬聖節變裝踩街遊行活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「萬聖變裝踩街遊行」於10月24日下午1時開跑，俊逸文教基金會執行長李明威、常春藤英語集團南區經理郭雅雯、甲骨文全能教育機構主任魏杏倫、南區明德里里長陳瑞華、明德社區發展協會理事長陳齡梅也特別出席參與活動，與換上萬聖主題服飾的小朋友，一同加入逗趣的遊行隊伍，踩街路線自世界花園社區出發，沿路行經水交社路店家，並以水交社文化園區為終點，希冀可為社區店家導入更多人潮、促進商機。小朋友們沿途歡唱萬聖節應景英文歌Trick-or-Treat，行經水交社路討糖特約店家，即可獲得糖果，在不能出國的當下，在台南也能過個氣氛濃厚的萬聖節。

▲俊逸基金會、南區明德里世界花園社區、常春藤英語集團及甲骨文全能教育機構，合辦萬聖節變裝踩街遊行活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

更特別的是，活動中精心安排遊行隊伍至水交社文化園區快閃演出「The Skeleton Dance」舞蹈，並將此次於店家討到的糖果，大方分享給現場水交社文化園區參觀的民眾，拿到糖果的民眾都感到驚喜也相當開心，讓參與的小朋友在萬聖節活動中學會分享歡樂分享愛。

▲俊逸基金會、南區明德里世界花園社區、常春藤英語集團及甲骨文全能教育機構，合辦萬聖節變裝踩街遊行活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

位在志開國小西側的世界花園大樓，管理委員會主委許惠美表示，110戶的住戶間都齊心維護生活環境，且連續兩年參加台南市優良公寓大廈評選獲獎。有別於一般大樓公寓居民彼此少有往來，「世界花園」住戶之間相處融洽，此次特別在萬聖節前夕舉辦踩街遊行活動，更能凝聚社區居民感情，且廣邀附近大樓社區居民一同參與同樂，促進里民之間的交流。此外也特別結合補教業者讓英語生活化，透過西洋萬聖節的活動，讓小朋友在參與過程中不斷聽到、講到、讀到這些單字與句型，讓學習英語輕鬆有趣又好玩。

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