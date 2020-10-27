花1000元到夜市玩套圈圈　她隔天手貼「戰利品」　網笑：用生命玩

▲網友到夜市花1000元玩套圈圈，沒想到隔天手差點舉不起來。（圖／翻攝自Facebook／《爆怨2公社》）

記者黃宥寧／綜合報導

到夜市除了品嘗各式各樣的小吃美食外，琳琅滿目的夜市遊戲也是令人想要一玩再玩啊！有位網友就在《爆怨2公社》說自己花了1000元玩套圈圈，沒想到玩到太瘋狂，隔天手直接貼滿痠痛藥膏貼布，網友笑回，「妳是用生命在玩吼！」也有人貼心說，「過來～我摸摸」，想安慰這位「拼命」的網友。

▼網友於《爆怨2公社》PO文，去夜市花1000元玩套圈圈是這種感覺。（圖／翻攝自Facebook／《爆怨2公社》）



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套圈圈從到套陶瓷裝飾、小玩具到各種酒類獎品超級豐富；從小桶到大桶都能滿足玩家，套圈圈的魅子真的讓人難以招架！有位女網友，在《爆怨2公社》PO文表示，他花了1000元玩套圈圈，本來想說小運動，但沒想到隔天右手竟痠痛不已，只好貼上兩塊痠痛藥膏緩緩痠痛感。

許多網友紛紛在底下留言，表示「真的是用生命玩」、「我都嘛整桶丟」、也有網友貼心安慰「過來我摸摸」，還有人建議她「可以泡熱水按摩一下，緩解效果不錯噢！」網友也在下面給她各種建議、傳授密技，教她怎麼套才會有戰利品。

網友鄭小姐接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，她整整痛了三天！真的是下次去夜市會再三思一下，會考慮一下要不要這麼瘋狂！

大家也敲碗戰利品，登！登！雖然鄭小姐手玩到三天痠痛不已，但戰利品也是挺豐盛的，有各種飲料，甚至還有香檳一支。

▼鄭小姐與朋友站在戰利品表示勝利，也能看的出來獎品相當豐富。（圖／網友鄭小姐提供）

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