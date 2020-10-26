夜市也可以很環保！　 台南市環保局邀大家來逎復華環保夜市

▲台南市環保局在永康區復華夜市推行環保夜市，受到9成小吃攤商熱情響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

逛夜市，吃小吃、美食，是許多人的日常，但也產出許多垃圾，其實夜市也可以很環保，台南市環保局在永康區復華夜市推行環保夜市，9成小吃攤商熱情響應，內用均採重複清洗的餐具，現場還有環保餐具、環保袋租賃，在復華夜市以自備或租賃的環保餐具享用餐飲，即可參加蓋章集點，滿20點換日式環保餐具盒組一組。

復華夜市約有50多攤，小吃佔9成少有重覆。且部份經營燒烤、炸類的攤商，還在環保局輔導下由夜市管委會，協助加裝可減少油煙污染的附掛式靜電處理機，業者的環保意識由此可見。環保局希望有更多夜市攤商裝設，以有效改善夜市空氣品質。

市長黃偉哲表示，多數夜市為了方便，往往採用一次性塑膠類餐具，社區型的復華夜市，攤商以小吃、美食為主，願意配合政府推動環保夜市落實減碳與減塑，令人欣慰，期待臺南市有更多夜市響應，一掃夜市的傳統刻板印象。

環保局表示，消費者在環保夜市小吃攤商內所用的重複清洗餐具，都會交由專業的業者清洗、消毒，洗後的餐具會在夜市下一次營業前送交給攤商，不必擔心清潔衛生等問題。

至於租借環保餐具的部份，消費者只需付押金200元，就可借得包含碗、杯、湯匙、筷子以及提袋等一整套餐具組。環保局表示，消費者想外帶環保夜市美食，也不妨考慮租借環保餐具組，下一次逛夜市再還，押金一樣全數退還。退還的環保餐具組，也都交由專業的清洗公司處理。

環保局長謝世傑指出，復華夜市英文諧音為「FOOD-WOW-YES」，就可以想見攤商美食的驚豔程度。環保夜市的攤商避免使用一次塑膠餐具，減少資源浪費，民眾在大快朵頤的同時也兼顧環保，未製造多餘垃圾，環保夜市帶來多贏，請大眾以行動支持。

環保局說，復華夜市在環保方面頗為有心，夜市公用照明設備是低耗能的LED燈，不許攤商任意傾倒廢水，還有意進一步裝設油脂節截流器，公廁乾爽清潔無異味。在環保夜市的部份，現場還設有廚餘、資源回收、電池回收，方便民眾做環保。

永康區復華夜市位於復國一路與復華三街交叉處，營運迄今20多年，每週二、五營業。可以搭乘2號公車前往。環保局呼籲民眾響應低碳運輸，前往時以共乘方式、選擇低碳車輛或搭公車。

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