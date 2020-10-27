上了摩鐵才知男友是人夫！櫃姐「臉書開4帳號」　狂砲正宮還tag

▲吳姓女子2017年認識了人夫張姓男子，期間2人相約上摩鐵激戰至少5次。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

擔任專櫃珠寶顧問的吳姓女子2017年間透過交友軟體認識了張姓男子，2人交往期間多次揪上摩鐵。但吳女知悉張男其實早已升格人夫，氣得多次於臉書發文嗆聲張男，甚至還故意放上張男與老婆的合照，公開戲弄、挖苦張妻。張妻長期受辱下身心俱疲，上法院提告，高雄地院審結判吳女須賠償15萬元。

吳女2017年5月在一個主打「健全單身男女交友環境」的網路平台認識了張男，當時張男為掩藏自己已婚事實，還傳送了偽造的身分證圖檔騙吳女。吳女不疑有他答應交往，2人同年5月至10月間不時揪上摩鐵，發生過至少5次性行為。

吳女一日從社群軟體動態發現張男已為人夫，氣得把自己與張男的LINE對話截圖，使用張男臉書傳給張妻。張妻在得知老公外遇後深受打擊，甚至一度還為此致診所就醫，但就算如此，吳女仍不善罷甘休，持續在臉書發文諷刺張妻可憐，戲弄張妻與老公的合照，又或者頻頻貼出自己與張男的親暱照片。

張妻忍無可忍下使用手機Messenger質問吳女到底有何居心，沒想到竟遭封鎖，且後來吳女也變本加厲，開了4個臉書帳號直接張貼文字或轉貼諷刺配偶外遇文章，再標記與張男姓名同音的字或張妻經營的粉專，以各種文字騷擾之餘，也藉由hashtag讓更多人觀覽。張妻為此上法院提告求償60萬元。

法庭上吳女辯稱，她起初不知道張男已為人夫，自認沒有侵害張妻配偶權，2018年3月知情後也隨即與男方分手。不過法庭上張男表妹則證稱，2017年1月她與表哥（張男）以及其他親友一同聚餐時，見張男帶上吳女，她當下還有直接詢問：「嫂嫂怎麼沒有來？」指出吳女在場一定也知情；而張男則強調，自己不想隱瞞已婚身分，交往隔月早已告知吳女，對方不可能不知情。

高雄地院審理時認為，吳女以張妻的配偶有外遇的事，屢屢挖苦嘲諷甚帶指責意涵，還在臉書直接標註張妻經營的品牌事業，指涉她老公外遇、婚姻失敗，審結判吳女須賠償張妻15萬元。而據了解，吳女也向張男提告，主張自己受騙不知對方已婚身分，慘遭冠上小三罵名，這部分她勝訴，獲判賠5萬元。

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