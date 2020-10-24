見櫃姐妻「緊摟」前座騎士…綠帽夫怒提告！小王：雙載安全姿勢

▲人妻櫃姐背著老公在外偷吃，不僅與同購物中心的櫃哥外出幽會，還上演溫馨接送情。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／新竹報導

人妻夢夢（化名）與男子阿祥在同一個購物中心上班，2人雖分屬不同專櫃，但卻互相曖昧甚至交往。夢夫2019年間就曾抓包2人幽會，當時提告獲償10萬元，不料妻子事後仍不懂避嫌，繼續與阿祥往來，這次又讓他目睹2人共進晚餐、同坐一台機車環抱緊摟的畫面，氣得他決定再次提告。新竹地院20日判決出爐。

櫃姐夢夢與工程師老公2015年1月結婚並育有1子，不料婚姻才維持不滿4年，夢夢就移情別戀，與櫃哥阿祥產生情愫，2人2018年間多次相約出遊，過程中還出現餵食、依偎、十指緊扣、摟腰等行為，夢夫知情後憤怒提告，當時法院判他可獲償10萬元。

夢夫原以為官司期間老婆就會回頭，沒想到今年2月他又再次發現老婆與阿祥下班後私約餐廳吃飯，且結束後阿祥除了替夢夢提包，還上演接送情，騎機車載女方返家，從當日的畫面中可見，夢夢除緊貼阿祥背部外，雙手更是環摟於他腰際，舉止相當親密。夢夫看完忍無可忍再度提告。

法庭上，阿祥與夢夢皆否認有做出任何踰越男女份際的行為，強調機車雙載時後座乘客環扶駕駛腰際，是維護乘車安全的正常舉動；而提包行為，也僅是一般男性禮貌上會為女性做的。

新竹地院審理時認為，被告2人2018年間就曾因侵害配偶權遭判賠，如今卻不避諱同坐一台機車，甚至出現摟抱、幫提包的舉動，從外界看來就像戀愛交往中的情侶一樣，實在難說是社交禮節的範疇，又或者普通朋友間會現的互動，法官審結衡量雙方財力，認為夢夫求償30萬尚嫌過高，應減為10萬元較為適當。全案仍可上訴。

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