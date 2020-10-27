謝龍介賭輸！今下午赴台中葫蘆墩公園跳溪…網嚇傻：5天前才出事

記者鄧木卿、陳羿妏／台中報導

國民黨副祕書長、台南市議員謝龍介與民進黨台中市議員謝志忠以「跳溪」對賭台中立委席次，而謝龍介因賭輸今（27日）下午2時將兌現承諾，赴台中豐原葫蘆墩公園跳軟埤仔溪。不過，該區22日才發生婦人落水意外，許多網友紛紛呼籲謝龍介，履行承諾同時也要注意安全。

▲謝龍介願賭服輸，今下午跳葫蘆墩公園軟埤仔溪。（資料照／記者林悅翻攝）

2020大選台中市共有8席立委，謝龍介與謝志忠打賭，國民黨將於台中拿下6席，而民進黨若在台中拿下5席，就算他輸，他將前往台中跳柳川。事後，根據最終選舉結果，民進黨拿下5席、國民黨2席、台灣基進1席，謝龍介確定打賭失敗。

不過，謝龍介25日則改地點為豐原葫蘆墩公園，他解釋是柳川進日進入沽水期，水深不到20公分，才會決定更改，並於今下午2時他將帶著布袋戲偶「秘雕」一起跳溪，與謝志忠來個「台中、台南糕點大PK」，帶著台南知名糕點北上赴會。

▲謝龍介過去時常帶著布袋戲偶好友「秘雕」一起質詢，今跳水時「秘雕」也會陪同到場。（資料照／記者林悅攝）

然而，22日才有一名70歲魏姓婦人於葫蘆墩公園第五區落水，救起時無生命跡象，目前經搶救後，仍在加護病房觀察中。對此，謝志忠已事先前往葫蘆墩公園場勘，並通報消防單位，避免意外發生，而許多網友得知謝龍介要跳溪，紛紛聯想到5天前的落水意外，呼籲謝龍介注意自身安全。

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▼葫蘆墩公園22日才剛發生落水意外。（圖／民眾提供）