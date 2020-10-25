男協理約女下屬…載回家「爬副駕硬上」！聽她男友狂call嚇到秒軟

▲女下屬三度遭公司協理性侵、猥褻。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／台北報導

任職公司協理的阿輝（化名）2018年3月間邀約女下屬小花（化名）吃燒烤時，見小花喝醉，趁機撿屍性侵得逞，孰料，不久後他竟故技重施，想約小花見面並硬上，惟小花事先與男友說好，每數分鐘撥打一次電話，阿輝在過程中「軟掉」未得逞。對此，一審桃園地院將阿輝判刑5年2月，日前二審高院審結，改判阿輝6年7月刑期，可上訴。

判決指出，阿輝為小花、小花男友公司之主管，2018年3月6日他約小花吃燒烤、喝啤酒，見小花不勝酒力，將其載回住處性侵，但小花清醒後，得知遭性侵，為了保住飯碗選擇隱忍。怎料，到了同月17日，阿輝多次打電話約小花前往其住處，稱要討論有關小花男友之事，小花因擔心拒絕，恐影響男友工作，選擇答應赴約，怎料，兩人進到屋內，阿輝竟直接將小花撲倒在床上，即便小花已表明有男友、欲先行離去之意，他仍強行擁抱、親吻小花，甚至撫摸下體、打算發生關係，惟小花表示自自己處於生理期，他才作罷。

同月29日晚間，阿輝再度打給小花，表示自己已開車抵達小花住家樓下，想與小花閒聊5至10分鐘，而小花仍考量阿輝為主管身分，心想時間僅5至10分不會過久，便答應赴約，並同時確保自身安全，要求男友每數分鐘撥打一次電話，確認狀況。孰料，阿輝見小花一上車，旋即駕車返往其住處，途中還試圖要擁抱小花、強行撫摸下體，抵達住處後，見小花堅決不下車，立刻開往一處餐廳停車場，將車輛停好，接著翻身爬入副駕駛座，不顧小花扭動抵抗，強行硬上，不過，阿輝因小花男友持續撥打電話、不斷干擾之下，「當場軟掉」未射精，還抱怨「你這樣讓我很緊張」，直接作罷載送小花回家；事後，小花在男友陪同下赴醫院驗傷，報警提告。

一審桃園地院審理時，認定吃燒烤性侵一事因無證據證明為乘機性交，因此僅依強制性交未遂、強制性交罪，判阿輝5年2月刑期，案經上訴二審，高院勘驗相關證詞後，撤銷無罪部分，依乘機性交罪，再判阿輝3年2月刑期，至於原判決部分，高院認為阿輝以主管身分，邀約小花至住處、車上滿足性慾，明顯造成小花身心受創，另犯後未能坦承犯行，且與小花洽談和解過程，還藉由其他主管來施壓，無法讓小花感受到誠意，因此將原判之訴駁回，合併乘機性交部分，阿輝應執行6年7月刑期，全案仍可上訴。

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