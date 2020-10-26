600人塞爆濟南路聲援中天…白狼到場喊：打倒NCC！熊海靈也現身　

記者黃彥傑、陳羿妏／台北報導

中天新聞台換照風波，國家通訊委員會今（26日）上午9時30分召開聽證會，中天最大股東、神旺集團董事長蔡衍明稍早也親自出席，但一般民眾無法入場。對此，333政黨聯盟申請路權，各個公民團體目前已到場聲援，現場除聚集600多名民眾，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂、資深藝人熊海靈也現身場外。

▲中天換照聽證會，600名民眾擠爆濟南路。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民眾高舉「捍衛新聞言論自由」布條。（圖／記者游宗樺攝）

今一早50名韓粉就前往NCC門口集結，高舉寫著「守護民主價值，捍衛新聞自由」、「言論自由，捍衛第四權」、「挺中天反關台」等告示牌及布條，百名警力緊守NCC門口，而稍早一部分抗議人士也步行移往濟南路聽證會外聲援，根據濟南路現場統計，約有600多名民眾於聽證會場外聲援。

▲白狼（中間黑衣）上台喊話。（圖／記者黃彥傑攝）

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂稍早現身，步上聲援活動舞台，激昂喊著「我們都有共同目的，打倒NCC，打倒民進黨，台灣才會好，今天黑手就是民進黨，滿嘴仁義道德，滿肚子男盜女娼，這8個字送給民進黨」，台下民眾聽完紛紛高聲歡呼響應。另一亮點是，藝人熊海靈戴著國旗帽、身穿國旗圖案T恤現身，面對記者提問，她簡單回應「我們發聲了怒吼，全民覺醒了，加油」。

▼藝人熊海靈到場。（圖／記者黃彥傑攝）