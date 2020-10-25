與機台主熱炒店「面交玩偶」！她喝醉遭撿屍、拍裸照…酒醒秒崩潰

▲女子與娃娃機台主面交娃娃，卻遭撿屍性侵、偷拍裸照。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／台北報導

女子小君（化名）去年1月間與陳姓娃娃機台主約面交玩偶，孰料，兩人碰面後先行前往熱炒店用餐時，她因不勝酒力，慘遭對方帶往摩鐵性侵、拍裸照。對此，一審新北地院審結，依乘機性交罪將陳男判刑1年10月，另依竊錄罪判陳男拘役40日，得易科罰金4萬元，全案上訴二審，高院以陳男賠120萬元和解，另宣告緩刑3年，可上訴。

判決指出，小君去年1月20日上午9時在陳男店面操作夾娃娃機，因多次操作均未順利夾取娃娃，見機台上有陳男聯繫方式，便主動加陳男的LINE，表示要購買機台內的玩偶，兩人隨後當日傍晚5時，在捷運站碰面，而陳男見面後，邀約小君前往熱炒店先行共進晚餐。

小君於用餐過程因飲用啤酒後不勝酒力，但擔心直接回家會遭家人責罵，便請陳男帶至可休息之處，打算待到酒醒後再返家。孰料，陳男大起色心，將小君帶往摩鐵、攙扶至床上後，竟直接硬上，還拿起手機拍攝小君胸部、下體；直到小君稍微酒醒後，發現自己未著衣物，且想起曾聽見手機拍照聲響，遂質問陳男，確定自己遭性侵、拍裸照後，立刻前往醫院驗傷，報警處理。

對此，陳男坦承犯行，惟雙方洽談之和解金額差距過大而無法達成和解，一審新北地院認定陳男具和解意願、有相當悔意，分別依乘機性交罪、竊錄罪分別判刑1年10月及拘役40日，得易科罰金4萬元。

案經上訴二審，高院認為，陳男審理期間持續努力與小君和解，兩人以120萬元達成協議，且小君也表示，陳男依調解協議支付第一期款項60萬元，將不再追究陳男的刑事責任，同意給予緩刑機會，因此，日前審結，除原判決處分外，另宣告陳男緩刑3年，全案仍可上訴。



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