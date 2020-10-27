關懷精神疾病市民　台南警察、消防、衛生單位齊力建構社會安全網！

▲台南市政府關懷精神疾病患者，警察、消防、衛生單位，齊力合力建構社會安全網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市接連發生精神疾病患者揮刀殺死親人命案，引起社會大眾不安，台南市衛生局指出，台南市政府用心關懷精神疾病市民朋友，警察、消防、衛生單位齊力合力建構社會安全網！

台南市衛生局指出，衛生局長期追蹤關懷有精神疾病的市民朋友，由37區衛生所公衛護理師定期提供關懷訪視，另衛生局有社區關懷訪視員專責服務問題較多複雜、需更高密度關懷的精神病人，提供的追蹤關懷方式，主要是電話訪視及家庭訪視，透過訪視病人及其家屬瞭解精神狀況、病情變化、有無定期回診及按時服藥、建立病人之病識感等狀況，並提供諮詢及衛教家屬有關精神疾病的照護及給予心理上的支持。適時提醒病人規律回診及服藥，希望能降低病人再復發率及再住院率，讓病人能回歸社區，而經過穩定治療的精神病人，可自在地在社區生活。

衛生局指出，精神疾病是大腦的疾病、亦是一種慢性病，藉由生活作息調整，透過家人的支持及規律的藥物治療，定時返診追蹤治療就能穩定病情，恢復正常生活。隨著精神醫療的進步，多數在急性期出現混亂、干擾與失序等精神症狀，能有效地獲得緩解與改善。倘若親友有精神及情緒方面的困擾，鼓勵陪伴至有精神科的醫療院所尋求專業諮詢及協助。對精神疾病有正確的認識，才能接受長期治療的重要性。

病人反覆發病大多是因為沒有穩定服藥及返診，這時候應勸導病人提早返診調藥或是住院治療。若出現較為激烈的舉動，甚至出現自傷、傷人行為或有傷害危機，應撥打110或119，由警、消人員盡速至現場評估或協助送醫，必要時衛生單位會派員至現場共同處理，讓需要治療的民眾盡快就醫，接受妥善的照護。

為精進精神病人護送就醫評估及處置技巧，衛生局每年針對工作上會接觸到社區精神病人的第一線警察、消防、衛生及醫療人員辦理教育訓練，課程內容包括：認識精神疾病、精神症狀評估、精神衛生法及相關法規、護送就醫研判標準、溝通技巧及話術、保護性約束技巧及分工、暴力預防等，訓練中除了例行講授並加上實務操作演練，讓參訓者有危機意識外，最重要的是降低送醫過程的風險及傷害，讓需要及時醫療的病人能安全地迅速送醫接受專業治療，而免於家庭及社區的危機。

台南市有14家精神醫療院所，其中有7家是指定精神醫療機構（提供24小時急診服務且評鑑合格），分別是衛福部嘉南療養院、成大醫院、衛福部台南醫院、奇美醫院、台南市立醫院、台南市立安南醫院、高雄榮民總醫院台南分院。另有38家精神科診所，且於偏遠地區設置精神巡迴醫療服務，有大內區、關廟區、七股區、下營區共4區衛生所設置，由衛福部嘉南療養院團隊前往駐診服務，讓受苦的病人免於舟車勞頓。

黃偉哲市長重視市民的身心健康，尤其是針對家中有罹患精神疾病的市民及其家屬更是關切，若市民朋友有精神疾病照護上的困擾與需求，可就近與轄區衛生所聯繫或於衛生局上班時間致電（06）2679751分機377-379或06-6357716分機162-164。

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