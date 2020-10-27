屏東少女失蹤3天...警摩鐵找人撲空！啟動科技偵查尋獲

▲屏東市潘姓少女離家，屏東警分局員警迅速平安找回 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市潘姓少女23日離家未歸，父親擔心向屏東警分局報案，經警近3天來利用科技偵防追查，於26日晚找到她落腳處，由潘父友人北上接人，並與警方、潘父相約在台南某休息站會合將她接回，讓潘父十分感激。

屏東警分局歸來派出所於10月23日14時接獲潘姓男子報案，指未成年女兒於當天早9時許離家後迄今未歸。警方進一步了解，潘男的友人與其未成年女兒有用通訊軟體視訊聯繫上並稱她人身安全無虞。

24日潘男再度到派出所表示，其女於失蹤前曾與男性友人至轄內某汽車旅館入住，警方趕緊調閱旅館住客資料及監視器，並未發現少女與男性友人入住等情事。

警方因此加緊追查腳步，清查少女可能接觸之人及落腳之處，另由偵查隊啟動科技偵查，期間並與家屬持續了解、求證可能暫住友人或同學之聯繫電話及處所。

經警方鍥而不捨，終於昨晚21時許鎖定少女落腳處所，由潘民友人連夜驅車北上接回少女，警方與家屬約定於台南某休息站會合後共同返回屏東，出發前並溫馨提醒潘男勿再責怪少女，多予關懷，避免再發生類似情事。

警方並將調查少女離家原因、動機及所接觸之人，釐清案況；如少女離家期間有人涉及不法情事，將依法究辦。

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