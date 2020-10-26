基隆市警局分局長交接　蘇保安接任第四分局長

▲新竹市警察局第三分局長蘇保安（右）調任基隆市警察局第四分局長。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

內政部警政署109年10月22日發布人事命令，原任基隆市警察局第四分局分局長徐俊生奉派調任宜蘭縣政府警察局督察長，遺缺由原任新竹市警察局第三分局分局長蘇保安接任，基隆市警察局第四分局於26日10時在4樓禮堂舉辦卸、新任分局長布達交接典禮。典禮由局長林炎田親臨主持，各界貴賓及地方士紳亦踴躍出席觀禮，給予祝福、勉勵及指導。

基隆市警察局長林炎田指出，新任分局長蘇保安為中央警官學校公共安全學系59期、警政研究所30期碩士、警政研究所博士畢業，曾任基隆市警察局秘書科局員、保安警察隊副隊長、保安科及行政科長職務，在本局服務10年後，調陞花蓮縣警察局新城分局長、雲林縣警察局臺西分局長、及新竹市警察局第三分局長，今再調返基隆服務，相信依他過去在本局服務的豐富經驗，再經過分局長的歷練，未來必能在第四分局交通及治安工作上有良好表現。

▲基隆市警察局第四分局於26日10時在4樓禮堂舉辦卸、新任分局長布達交接典禮。

內政部警政署核定本次卸、新任人員調任情形如下：

（一）本局督察長曹祖榮調陞臺北市政府警察局督察。

（二）苗栗縣警察局主任秘書鍾承志調任本局督察長。

（三）本局第四分局分局長徐俊生調陞宜蘭縣政府警察局督察長。

（四）新竹市警察局第三分局分局長蘇保安調任本局第四分局分局長。

（五）本局第一分局副分局長林詔徹調陞宜蘭縣政府警察局蘇澳分局分局長。

另配合基隆警第一分局副分局長調陞遞遺出缺，依相關人員之品操學能、職務歷練，並兼顧服務年資及個人意願通盤檢討後，調整如下：

（一）第二分局副分局長侯興龍調派第一分局副分局長。

（二）第四分局副分局長劉仁淦調派第二分局副分局長。

（三）後勤科秘書許耀宏調派第四分局副分局長。

以上人員統一於109年10月27日星期二完成交接到職。

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▲蘇保安接任基隆市第四分局分局長。