苗栗縣警局高階警官異動　主秘及新任4位分局長宣誓就職

▲苗栗縣警局4個分局長聯合交接，新任苗栗分局長楊贊鈞（左起）、竹南分局長林永勝、頭份分局長何孟宗、大湖分局長廖志明。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

警政署日前公布警職人事異動，苗栗縣警察局主任秘書及4個警分局分局長調動，26日在縣警局舉辦聯合交接典禮，由副縣長鄧桂菊主持，她期勉新到任分局長能發揮所長，繼續為苗栗縣的治安與交通努力打拚，讓縣民安居樂業。

苗栗縣政府指出，這波人事調動名單，包括縣警局原主任秘書鍾承志、苗栗分局分局長賴銘助及頭份分局分局長邱紹雄因優異表現，獲警政署拔擢榮調更重要職務，副縣長鄧桂菊除了表示祝賀外，也感謝他們對苗栗的貢獻。

▲苗栗縣新任4為分局長宣誓就職典禮，由副縣長鄧桂菊監交。（圖／記者黃孟珍翻攝）

縣警局新任主任秘書由原宜蘭縣政府警察局主任秘書莊武能調任，另外新任苗栗分局及頭份分局長，分別由原竹南分局長楊贊鈞及大湖分局長何孟宗調任、新任竹南分局長由原宜蘭縣政府警察局三星分局長林永勝調任、新任大湖分局長由原台中市政府警察局太平分局組長廖志明陞任。

副縣長鄧桂菊指出，5位新到任幹部均具碩士學歷，實務經驗與歷練也相當豐富，期許秉持前瞻創新的視野，務實為民服務的理念，繼續領導所屬共同努力落實推動治安平穩、交通順暢及有感的為民服務，才不負苗栗鄉親期待。

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