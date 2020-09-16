路口大執法成果爆表！苗警15天取締3360件　推廣多國語加強宣導

▲苗栗縣警局交通警察大隊，結合縣內多個工業區，共同辦理多國語言交通安全宣導會。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局配合交通部與內政部警政署宣布自9月1日起連續1個月實施全國路口交通安全大執法，重點項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等5大項。總計15天來共取締3360件，其中以闖紅燈2663件最多。

苗栗縣警局表示，15天大執法中，苗栗警方依法舉發車輛（直行）不禮讓行人61件，車輛轉彎不禮讓行人125件，闖紅燈2663件，行人違規511件，連同外籍移工違規案件為46件。苗栗縣警察局長翁群能表示，警察交通執法是期盼降低交通事故發生，減少民眾生命財產的損失，取締只是方法之一，而非目的。

▲苗栗縣警方自9月1日起至15日，共取締3360件違規事件。（圖／記者黃孟珍翻攝）

另外，同仁應廣泛宣導用路人周知，另宣導對象除了國人以外，更應遍及來自世界各國外籍移工、新住民。因此，交通警察隊結合苗栗縣工業會至竹南、銅鑼及中興等工業區共同辦理多國語言交通安全宣導會，邀集外籍移工及新住民與會，且提供中文與菲律賓、泰國文等語言對照簡報資料，同時聘請翻譯人員即時口語翻譯，達到跨國多方語言宣導效果，維護路口安全及行人路權，提升用路人守法觀念。

翁群能也提醒，為維護路口通行安全，駕駛人與行人須共同遵守交通規則，呼籲汽機車駕駛行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人、尊重「行人路權」；另外，行人也應依規定走行人穿越道、不任意穿越車道行走，並遵守號誌、標誌、標線及規定等，通行才有保障。

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