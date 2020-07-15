「三倍券先領再說！」頭份郵局7點不到人龍湧現　警加強周邊巡邏

▲振興券15日全國郵局開賣，許多民眾一早不到7點就來排隊，希望可以避開人潮湧現。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

全國郵局將於15日起開放購買紙本振興3倍券，預期會出現排隊人潮。振興券分裝、運送、保管期間，為防止遭竊、遭搶等情形，以確保安全無虞，讓振興卷如期順利發放，苗栗警察分局特別規劃押送安維勤務，期能安全分送至轄區各間郵局。

陳姓民眾表示，自己因為不會網路，也不知道要怎麼去超商預購，還是習慣用現金來購買振興券，一大早不到7點就來排隊，但頭份郵局門口已經是大排長龍；雖然人潮湧現，但因郵局事先有動線的規劃，還蠻順利就買到了；今天是自己來買，沒有幫家人代領，自己也還沒想好要用來買什麼，反正先領再說。

▲▼振興3倍券全國郵局15日正式開賣，民眾一早就前往排隊現人潮，苗栗警方也不敢大意，加強周邊巡邏。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

苗栗縣警察局表示，為加強維護轄區郵局內振興卷存放安全，亦特別規劃金融機構安全維護工作全日24小時不間斷加強巡邏，希望能嚴密滴水不漏的做好安全維護工作。另外，近來振興券的詐騙案件時有耳聞，特別溫馨提醒民眾，金融機構不會主動發送信用卡綁訂，或預購失敗等簡訊，呼籲大家應多加留意提高警覺。

苗栗警察分局分局長賴銘助表示，民眾可於7月15日起至12月31日止，持健保卡至全國各郵局或於超商、網路領購振興3倍券，亦可使用行動支付、電子票證及信用卡等數位通路，選擇的領購方式多樣化，也可盡量避開領購尖峰，減少排隊等候時間，可更快速領取。有鑑於郵局發放振興券，避免發放期間人潮湧入及安全考量，屆時該分局轄內各派出所將加強周邊交通疏導及巡邏守望，增加「見警率」，期望讓振興券發放工作平安、順利、圓滿。

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