電商「紫琪妹」搭訕頭暈了　新竹男奔銀行匯2萬！機警行員阻詐

▲李男被「紫琪妹」的甜言蜜語洗腦下，帶著現金直奔銀行轉帳，所幸被機警行員攔下。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市1名李姓男子（40歲），日前被詐騙集團盜用美女圖片、在LINE中偽裝沃爾瑪電商美女客服人員「紫琪妹」，騙稱可以在網路上幫忙「代購」並幫忙「代售」，幫忙客戶賺取其中高額差價利潤，李男不疑有他，直奔銀行準備匯款2萬元，行員驚覺有異，趕緊通報警察前來，經曉以大義後，成功阻詐。

警方表示，李男在「紫琪妹」的甜言蜜語不斷洗腦下，深信可以因此賺大錢，對方並製作「假的簽約書」來取信李男，宣稱可以代購「沃爾瑪電商所有高價名牌物品」；李男不疑有他，拿著2萬元費用到銀行準備轉帳時，因在櫃檯前不斷滑手機，引起鄭姓行員及劉姓襄理的注意，並通報派駐的保七員警曾仁國、張世欣、蕭正功上前關心瞭解。

▲▼李男遭詐騙集團用「紫琪妹」的照片來行騙，立刻到銀行匯款。險遭詐騙2萬元。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方到場時不斷和他解釋，李男卻手拿著現金，在櫃檯前再三表示這個網購生意是真的，而且和對方有簽約，只要把相關的費用匯過去，就可以開始作網購的生意賺大錢。經3名保七員警與2名台銀行員共5個人，將近1個小時，不斷拿出案例馬拉松式勸說下，李男才恍然大悟這是一場網購詐騙。

保七總隊第一大隊表示，業將本案相關資料送交轄區派出所繼續追查幕後的詐騙集團。也呼籲網路購物詐騙陷阱叢生，請民眾一定要特別注意。

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