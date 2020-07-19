苗警「密集性掃蕩臨檢」40處特種場所　動員165警力查獲15案

▲苗栗縣警局18日執行全國性擴大臨檢專案，165名警力強力掃盪特種場所，一夜共查獲15起非法案件。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

有鑒於全國發生多起治安事件，又適逢學生暑假開始，為端正社會風氣，維持治安平穩，苗栗縣警察局結合內政部警政署「全國性擴大臨檢專案」，於18日展開「密集性掃蕩臨檢」，針對轄內舞廳、酒店、KTV及青少年經常聚集等曾發生及易發生事故之場所加強取締掃蕩，共查獲15起非法案件。

苗栗縣警察局18日晚間9時啟動專案勤務，各分局合計動員165名警力，以精銳警力強力臨檢方式，針對轄內易滋事場所進行取締、檢肅、查緝任務，並同時於臨檢場所周遭路段實施封鎖式路檢，強化專案執行能量。

▲▼苗栗縣警局局長翁群能主持勤前教育；苗栗警方在擴大臨檢時同時於周遭路段實施封鎖式路檢。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣警察局局長翁群能親自主持苗栗分局勤前教育，並指示2位副局長、主任秘書及督察長分別至其他4個分局主持勤前教育及實施現地督導，局長翁群能率隊視察苗栗市轄內KTV，展現苗栗縣警察局上下一心除惡制暴之決心，不容有暴力挑戰公權力。

苗栗縣警察局局長翁群能表示，這次擴大臨檢加強掃蕩勤務期間，計動用警力165名，臨檢場所40處，並查獲毒品案4件4人（海洛因1.9公克、安非他命7.61公克）、公共危險案6件6人、通緝犯1件1人、詐欺案1件1人、逃逸外勞1件1人、無故侵入住宅1件1人及違反菸害防治法1件1人。

翁群能強調，掃蕩暴力是國家目前重要政策，此次特別針對轄區各人潮聚集、易滋事場所實施威力掃蕩，期讓苗栗縣民遠離暴力，打造優質生活環境。未來亦將持續不定期規劃實施，全面打擊暴力、毒品、槍枝與詐欺等犯罪，以淨化苗栗縣治安。

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