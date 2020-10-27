揮別獨裁年代　智利「制定新憲法」公投壓倒性通過

▲支持者慶祝智利制憲公投通過。（圖／路透）



文／中央社

智利民眾昨天進行寫下里程碑的公投，以壓倒性票數支持制定新憲法，取代獨裁時期流傳至今的憲法。人們長期認為，現有憲法加強智利明顯的社經不平等情況。

智利大批選民前往投票，支持捨棄1973年至1990年獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）政權留下的憲法，首都聖地牙哥（Santiago）及其他城市民眾瘋狂慶祝這次公投結果。

投票結束數分鐘之內，就有數千民眾聚集在聖地牙哥街頭，期間響起刺耳喇叭聲，慶祝「支持」制定新憲的倡議獲得勝利。

在計票作業接近完成時，「支持」制定新憲法的倡議囊括78.28%選票，「反對」的倡議僅獲21.72%選票。

46歲婦女努涅斯（Maria Isabel Nunez）與她的20歲女兒，手握手歡喜走在群眾間。她表示：「我從未想到，我們智利人民能為此改變團結起來！」

智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）在內閣成員圍繞下，於總統府拉莫內達宮（Moneda Palace）的轉播演說中承認公投結果，並呼籲全國為「新憲法」共同努力。

皮涅拉指出：「這次全民公投不是結束，而是道路的開始，我們必須全部一起走在這條道路，贊同智利的新憲法。」

他還說：「這套（舊）憲法迄今仍讓我們分裂。我們從今起必須共同努力，以讓新憲法成為團結、穩定與未來的偉大框架。」

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