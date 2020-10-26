美軍派9000士兵參與　為期10日利劍軍演在沖繩展開

▲美日兩國26日舉辦「利劍」軍演。圖為2018利劍軍演。（圖／取自美國海軍）

實習記者陳培鈞／綜合報導

美國印度太平洋司令部部隊和日本自衛隊，今日開始在沖繩周邊領海進行為期十天的「利劍」（Keen Sword 21）軍演，美方預計派出9000多名陸海空士兵參與演習。駐日美軍司令施奈德（Kevin Schneider）表示，儘管新冠疫情肆虐全球，但美日同盟仍在準備戰鬥並取得勝利。

▲美軍雷根號航艦打擊群。（圖取自美國第七艦隊）

根據美國海軍25日發出的聲明表示，利劍軍演從10月26日至11月5於日本本土、沖繩及其周邊領海的軍式設施，進行為期十日的軍事演習。每兩年舉行一次的利劍軍演，演習目地是要加強日美作戰準備和互通性，強化雙邊關係，並表明美國支持該區盟國和合作夥伴的安全利益。

美軍日本司令官施耐德中將表示，有了更好的整合方式，使美日同盟不斷增強；儘管新冠疫情影響全球，但雙方並未因此卻步，我們仍然準備戰鬥並取得勝利。

▲美、日、加軍艦在日本周圍海域展開軍演。（圖取自美國第七艦隊）

此次軍演估計會有9000名美國陸海空和海軍陸戰隊的人員參加，包括雷根號航艦打擊群、船塢登陸艦「阿希蘭號」（USS Ashland）、第5艦載機聯隊（Carrier Air Wing 5）百架軍機，加拿大皇家海軍的哈利法克斯級巡防艦「溫尼佩格號」（HMCS Winnipeg ） 也將參加訓練。

此次的培訓重點是行使關鍵能力，用來應對海上、地面和空中的突發事件；當日本面對緊急情況時，美軍能及時支援，展示雙方的靈活性和能力。為防止新冠疫情散播，公共衛生和軍事醫務人員也不斷進行健康評估，並採取適當的防護措施，防止病毒傳播給當地居民和盟友，確保任務能在受限的環境中完成。