提前投票人數超越2016年！拜登暫領先　分析：共和黨仍有勝選可能

記者葉睿涵/綜合報導

在美國總統大選倒數9天之際,提前投票的選民人數就已超過了在2016年的選舉中提前投票或缺席投票的人數。而數個大州最近也開始了提前投票,導致近幾天投票率大幅上升。目前的開票結果顯示,民主黨正以51%對31%的優勢領先,但由於共和黨支持者較偏向於親自投票的形式,因此確切結果還有翻盤的機會。

據美聯社報導,早前各州選民提前寄出的郵寄選票已送達選舉辦公室,再加上佛州、德州等地提前投票點的開放,選舉辦公室現在的選票又增加了數百萬張。

BREAKING: The number of people casting an early ballot in the presidential election now surpasses those who voted early during all of 2016. That's more than 58 million people voting with 9 days still to go before Election Day. https://t.co/mJ6iCcjUwl