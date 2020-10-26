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提前投票人數超越2016年！拜登暫領先　分析：共和黨仍有勝選可能

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▲▼2020美國總統大選,辯論會,川普,拜登,共和黨,民主黨。（組圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

在美國總統大選倒數9天之際，提前投票的選民人數就已超過了在2016年的選舉中提前投票或缺席投票的人數。而數個大州最近也開始了提前投票，導致近幾天投票率大幅上升。目前的開票結果顯示，民主黨正以51%對31%的優勢領先，但由於共和黨支持者較偏向於親自投票的形式，因此確切結果還有翻盤的機會。

據美聯社報導，早前各州選民提前寄出的郵寄選票已送達選舉辦公室，再加上佛州、德州等地提前投票點的開放，選舉辦公室現在的選票又增加了數百萬張。

截至目前，投票結果總計超過5860萬張，比美聯社2016年所記錄的5800萬張來得多。據報導，截至10月15日，民主黨登記選民的投票率為51%，而共和黨登記選民的投票率為25%。

累計至25日的開票結果顯示，民主黨以51%對31%的優勢領先，在選舉中佔據了主導地位，但共和黨現在正縮小兩黨之間的差距，因此11月3日投票後的開票結果猶未可測。據悉，共和黨選民多數選擇提前親自投票的形式，這表明了許多川普支持者都認同他有關「郵寄投票構成詐欺」的無根據警告。

▲▼美國郵寄投票開票。（圖／路透）

▲美國的提前投票已在陸續開票。（圖／路透）

分析指出，民主黨的投票率仍然很高，這給共和黨帶來壓力，迫使他們必須在最後一周，尤其是在11月3日美選當天，將支持者「趕」去投票，尤其是佛州、內華達和北卡羅來納等競爭激烈的州屬。

密切跟蹤提前投票的共和黨民調專家庫維隆（John Couvillon）指出，「現在的情勢正處於『一個杯子半滿、半空』的情形，因此共和黨人需要迅速縮小這一差距。」

▲▼美國眾議院議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）提前投票。（圖／路透）

▲為了防疫，不少議員也加入提前投票行列，圖為眾議院議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）。（圖／路透）

不過，也有學者認為這很難辦到。持續在美國選舉計畫（United States Elections Project）追踪投票情形的佛羅里達大學政治科學家麥唐納（Michael McDonald）表示，「你不可能強迫每個人在選舉日當天通過投票中心。你會指望所有的共和黨人排8個小時的隊來投票嗎？」

為了爭取選票，川普的競選團隊一直在推動選民提前投票，但收效十分有限，這也是民主黨人樂見的，「共和黨和川普的競選團隊不斷呼籲支持者們選擇郵寄投票，但總統的推特卻稱『這是一場騙局』，多麼可笑。」

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