快訊／爸媽前晚吵架…蘆洲11歲女童校園內突墜樓　師生急報案

記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區某國小26日下午4時許發生墜樓意外，一名11歲的女童因不明原因從5公尺高處墜落，警消獲報到場將女童送醫，所幸女童意識清楚，僅有腰部疼痛，急救後並無大礙，詳細事發原因仍待進一步釐清。

據了解，當時正值放學前最後一堂課，但鐘響了老師卻遲遲等不到女童進教室，尋找未果下，老師趕緊通報學務處，不久後得知女童從學校5公尺高處墜落到一樓，好險有草叢做緩衝，校方發現後趕緊通報救護人員到場，將他送醫治療，女童僅表示腰部疼痛，救治後無生命危險。

女童初步表示，是因為前一晚目睹父母吵架，心情不好才會選擇跳樓，詳細事發原因仍待警方進一步釐清。

教育局表示，女童下午3時20分未進班上課，經行政廣播及教師尋覓未著。發現女童是由2樓跳下1樓矮叢後，自行走進矮叢旁教室，老師發現女童後，立即向119報案，警消人員獲報趕抵送醫，原因尚待釐清。目前該生意識清楚，已通知家長並由導師陪同送醫。校方已經進行校安通報並持續關懷女童。

本案發生原因將配合警方調查釐清，教育局目前請學校以恢復該生健康為優先，視該生醫療狀況與警方了解案情給予最大協助。後續會依據調查結果進行相關心理輔導，並協助處理保險理賠事宜。教育局重申將請各校持續進行校園安全教育，以全力避免類案發生。

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