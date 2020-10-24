人妻買票進貓纜站…「砰」詭墜20米亡！疑爬梯上頂樓只留一個包包

記者許力方、邱中岳／台北報導

台北市文山區北捷貓空纜車24日中午發生一起墜樓死亡案，38歲李姓女子進入貓纜動物園站後，自行單獨走到高約20公尺的4樓頂樓平台，隨後墜落至樓底，巨大聲響引發附近工作人員、路人注意，警消到場時她已經沒有呼吸心跳，送醫不治。警方初步調查發現，現場及李女包包都沒有發現遺書或藥物。

警消24日上午11時48分獲報，貓纜動物園站有一名女性於站外昏迷，疑似從站後高處墜落，摔至地面，趕到場時她已經沒有生命跡象，緊急送往萬芳醫院搶救，並通知丈夫及家屬，不幸仍於12時52分宣告傷重不治身亡。

貓纜中心表示，過去從未發生過類似案例，經查，李女購票刷卡進站後，沒有到月台搭纜車，反而自行前往頂樓；由於墜樓地點為在動物園站體靠山側的後方，本來就比少人經過，推測她是從逃生梯爬到4樓，平台設有圍牆，為何墜樓仍待進一步調查釐清，未來也會進一步

警方初步調查，在4樓平台現場發現死者的包包，依照其中的證件確認李女身分並連繫家屬，家屬也相當疑惑李女為何前往貓纜站；因現場平常沒有上鎖，沒有架設監視器，也沒有找到遺書或藥物，仍不清楚墜落原因。

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