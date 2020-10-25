未滿1年破5千輛！蘆洲、五股、八里夜攔噪音改裝機車　居民支持：還不夠

▲警方會同環保局在蘆洲、五股各地攔查改裝噪音機車。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

改裝稽查深夜擾民猖狂，新北市蘆洲警分局24日在蘆洲、五股及八里各重要路段聯合執行「環警聯合稽查」，警方與環保局專業稽查人員藉由攔查車輛，稽查判定車輛是否有不當改裝致產生噪音與違反規定情形，短短一晚共抓到10台不合格改裝機車，據統計109年度至今已攔查通報環保局5184件，戰果斐然。

本次聯合稽查針對擅自變更原有規格設備的改裝車輛加強取締，並同步取締無照、越級駕駛、酒後駕車及危險駕車等違規行為，發揮單一勤務多種功能之成效，於24日晚間10時開始，2小時內共檢驗50輛改裝機車，查獲10輛不合格，維護蘆洲、五股、八里地區居民的安寧。

▼環保局稽查人員檢視有無非法改裝。（圖／記者陳豐德翻攝）



蘆洲警分局統計自109年度1月起至今，針對改裝噪音車輛已攔查通報環保局5,184件，希望以現場攔查之強力執法配合通報環保、監理單位等作為及高額罰款，確實遏止改裝、製造噪音的車輛擾民問題。

警方同步呼籲民眾，不當改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處新臺幣2,400元以上9,600元以下的罰鍰，並責令檢驗。

至於改裝排氣管致產生噪音部分，除環保局可依違反「噪音管制法」裁罰3,000元以上30000元以下罰緩外，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處新臺幣6000元以上24000元以下的罰緩，請各位市民朋友勿與荷包過意不去，「行的安全」才是回家唯一的路。

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