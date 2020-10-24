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18歲奶茶妹遭店長性侵！留遺書「我恨你」絕望輕生　老闆：我不知道

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▲▼奶茶妹遭店長性侵。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲奶茶妹遭店長性侵。（圖／翻攝《網易新聞》）

記者柯振中／綜合報導

大陸浙江嘉興一名18歲的少女到奶茶專賣店上班，7月30日竟遭到店長性侵，做完筆錄的隔天留下遺書，在河邊輕生。事後，奶茶店老闆竟稱，案件與他們店沒有關係，他們沒有任何責任。

綜合陸媒報導，許虹（化名）2002年6月21日出生，15歲國中畢業後就跑來找父母，在浙江多個城市打工維生。許虹一家今年前往嘉興平湖市工作，她透過朋友的介紹，到「皇后大道」的某家奶茶店上班。

不過，今年7月30日，奶茶店店長曹男突然要求許虹，到他的宿舍一趟，接著許虹消失將近12個小時，讓父母相當擔憂。當天晚間11點時，許虹的父母打了電話給女兒，接著透過定位找人，找到了派出所，才知道女兒遭到性侵。

許虹受到侵犯，心情相當低落，父母擔心她情緒不穩定，8月1日想找女兒出門散心，沒想到怎麼找都找不到人，嚇得趕緊到派出所報案。警方調閱監視器，追蹤許虹的足跡，最後在一處河邊發現了女鞋、遺書，才知道許虹已經輕生。

▼奶茶妹遭店長性侵，絕望留遺書輕生。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲▼奶茶妹遭店長性侵。（圖／翻攝《網易新聞》）

許虹的父母情緒激動，想要跳下河裡找人，立刻被警方攔住，在河邊等待了5個小時，才聽到消息，女兒的遺體在對岸被打撈起來，被送到殯儀館去了。

儘管該名店長已經被警方刑事拘留，奶茶店的老闆也到了派出所做筆錄，依然沒辦法撫平許虹父母的傷痛。而奶茶店老闆的言論更是讓許虹的父母沒辦法接受。

奶茶店老闆說，店鋪這麼小，怎麼可能有店長，平時都是由他與老闆娘管理，嫌犯、受害者都只有在店裡工作一個月，事情發生在曹男承租的房屋，當時又是發生在下班時間，他們哪有辦法控制員工要幹嘛，店鋪不該有責任。

不過，許虹的父母經過調查，得知奶茶店的確有店長，介紹人一直稱呼曹男「店長」，女兒的手機通訊軟體也將曹男標示為「曹店長」，店鋪的老闆、老闆娘根本就在說謊，目前正在想辦法找到老闆的資料，向司法機關提起訴訟。

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▼奶茶妹遭店長性侵輕生，老闆竟稱「跟我們沒關係」。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲▼奶茶妹遭店長性侵。（圖／翻攝《網易新聞》）

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