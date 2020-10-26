台中男與妻爭吵...自囚她閨房「不想活」　門縫噴煙警踹開搶命

▲吳姓男子因故和妻子吵架，竟跑到娘家妻子房間內欲燒炭輕生，所幸警方及時踹門搶救，成功阻止憾事發生。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

台中市1名吳姓男子（25歲），日前因和妻子吵架，負氣到苗栗縣苑裡鎮妻子娘家，反鎖於吳妻房間內，以瓦斯噴槍點燃木炭意圖自殺，吳妻趕緊向警方報案，所幸警方及時到場踹門救援，經檢視吳男意識清醒且身體並無受傷，通知吳父到場協助安撫，成功阻止撼事發生。

警方表示，吳妻（23歲），數日前因細故與丈夫吵架後，便離開夫家借宿朋友家，未料丈夫當天午夜至苑裡鎮娘家找妻子未果，一時情緒失控便將自已反鎖在她的房間內，還打電話向她說要燒炭自殺，警方獲報後立即馳赴現場發現何女房間門縫竄出濃濃黑煙，立即爬上氣窗查看。

▲吳姓男子跑到娘家，企圖燒炭輕生，所幸被警方阻止。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方發現吳男臥睡於約3坪大房間地上，當下立即以強制力將房門踹開進入房內，將吳男帶出房間外並澆熄點燃之木炭，經檢視確認吳男意識尚清醒且身體無受傷，隨即予於開導安撫情緒並通知吳男父親到場，吳男於情緒平穩後向警方表示，對自已一時糊塗的行為，差點鑄下大錯，深感抱歉！

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