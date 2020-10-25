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女房客醉倒梯間遭撿屍…10天爆瘦7kg輕生亡！房東弟還辯：她勾引我

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▲▼新LOGO版／司法第二辦公大廈,法務部第二辦公室,最高法院檢察署,臺灣高等法院民事庭大廈,臺灣高等法院（圖／記者季相儒攝）

▲高院法官認為凌男惡行重大，且案發後女子生清殞命，凌仍未見悔意、不斷辯解，因此駁回上訴。（圖／記者季相儒攝）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名凌姓男子107年間凌晨酒醉返家，發現一名女房客喝得爛醉蹲坐在樓梯口，竟假意攙扶女子進房間，趁機脫衣猥褻，並磨蹭女子私密處，事後凌男不勝酒力、全裸倒在女子床上沉沉睡去，因此遭到前來查看的男性友人發現，全案因而曝光。事後女子不甘受辱，選擇輕生結束生命，惟凌男仍未悔悟，不斷向法官辯稱是女子主動勾引；高院審酌後，維持一審判決，依乘機猥褻罪判凌男有期徒刑1年10月，全案仍可上訴。

判決書指出，凌男從事裝潢業，已婚育有2子，其胞兄在台北市擁有一棟公寓，並隔成多間套房出租，受害女子住在4樓，而凌男則是住在該棟公寓5樓，因平時代兄管理套房出租事宜，因此手中握有備份鑰匙。107年7月14日凌晨2時許，凌男喝得酩酊大醉返家，碰巧在4樓梯間遇見同樣酒醉、意識不清蹲在角落休息的女房客，凌男假意攙扶女子進房，隨後撲上親吻、擁抱，還褪去女子全身衣物，磨蹭私密處猥褻得逞。

凌男在猥褻後不勝酒力，同樣全裸倒在女子床上沉沉睡去；不久後因女子喝得太醉，將錢包、鑰匙遺落在工作的舞廳內，男性友人因擔心便前往租屋處查看，不料進門後卻發現棉被不斷蠕動，裡頭似乎有人，一掀開即赫見凌男全裸躺在床上。當時凌男嚇得不輕，急忙以台語求饒「大哥，不要這樣」，隨後顧不得衣服沒穿，趁隙逃往住家樓下巷弄間躲藏，並於當天下午主動前往警局投案。

案發後女子不甘受辱，身心遭受嚴重打擊。身心科醫師也證稱，女子事後前往就診，自述遭到凌男猥褻、性侵，短短10天體重就爆瘦7、8公斤，且情緒大受影響，雖然事後仍正常前往舞廳上班，但只要一被男客毛手毛腳，就會出現強烈反彈反應；醫師指出，事後案件進入司法程序，女子收到起訴書後情緒又出現波動，每夜都須依靠藥物助眠，「她本身就有憂鬱症病史，這件事對她造成負面影響很大，失眠情況惡化，她之後密集就診，但常常提早把安眠藥、鎮定劑吃光，就診時一提到開庭的事就會難過痛哭。」最終女子不堪身心壓力，在案件一審宣判前選擇輕生殞命。

凌男到案仍不斷否認犯行，還辯稱對方是「酒店小姐」，當天他見女子蹲坐在梯間，上前關心時，女子可能職業病上身，誤認他為酒客，因此主動勾引，上前親吻、擁抱，他還特地拿了備用鑰匙開門攙扶女子進房，2人雖有親密舉動，但當天他也喝得很醉，因此只有磨蹭、絕無性侵，「我年輕氣盛，依常理怎麼可能放過豔遇機會，更不可能蠢到完事後還留在現場睡覺！」而他求饒、奪門出逃則是以為該名男性友人為女子男友，自認遭到抓姦，因此才會心虛落跑。

案經一審，法官勘驗證據，發現外陰部、內褲確實驗出凌男DNA，但體內卻未發現精細胞，也未檢出凌男DNA，因此依乘機猥褻罪判凌男有期徒刑1年10月；但凌男不服判決，提出上訴。二審時凌男仍拒不認罪，不斷強調是女子主動投懷送抱，自己是出於「自然回饋反應」而留在女子房間，最多「僅屬過失」；但法官審酌，認為凌男趁女子意識不清之際趁機猥褻，惡行重大，犯後不但未取得女子原諒，還各種辯解、否認犯行，使得女子必須一再接受調查、形成二次傷害，最終導致女子輕生，且凌男在知悉女子身故後，仍未見悔悟，足見犯後態度不佳，因此駁回上訴，維持一審判決結果，全案仍可上訴。

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