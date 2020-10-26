iPhone 12邊框掉漆！陸店家才展3天「疑被撫摸的太激烈」

▲大陸店家提供的展示機已出現掉漆情況，但原因不明。（圖／翻攝微博烈楓）



記者蔡紹堅／綜合報導

iPhone 12上周五正式開賣，許多地方都出現了排隊搶購的現象，但大陸博主烈楓近日在實體店面內卻發現，店家提供的iPhone 12展示機竟出現邊框「掉漆」的情況，疑似是受到太多果粉的「撫摸」而造成。

從烈楓提供的照片可以發現，實體店內iPhone 12展示機的邊框有兩面都出現明顯掉漆，但不清楚是因為撞擊、摩擦產生，還是被太多客人把玩、撫摸而造成。

該組照片也引起許多網友的關注，有些人認為是顧客不愛惜展示機造成，「這個是直營店裡的展示機，每天那麼多人不愛惜隨便放，當然容易掉漆了。」「怎麼像不裝保護殼的手機經常磕、撞、摔的樣子啊。」「可能有人故意去試會不會掉漆。」

也有人認為是與手機的設計有關係，「想起當年iPhone 5的掉漆事件！」「之前用iPhone 5剛出就有掉漆的情況，後來才改善了，所以要是真的發生，也不會太意外。」「記得之前有一代iPhone，幾乎都放在手機殼，還是掉漆。」

根據《新浪網》報導，按照蘋果介紹，iPhone 12採用的是鋁金屬邊框，而Pro系列則是不銹鋼邊框，相較而言，後者可能更耐用些，但卻容易沾染指紋，可能會變成「指紋收集器」。

報導也提到，10月24、25日是iPhone 12到店後的第一個週末，在鄭州萬象城Apple Store直營店，蘋果店面前可謂人山人海，都是預約前來排隊體驗或者取機的消費者。