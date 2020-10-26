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Apple Glass 可望在 2022 年發布！　Sony 傳打入 Apple 供應鏈

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▲▼蘋果。（圖／路透）

▲Sony 再度傳出打入蘋果顯示器供應鏈，可望為 Apple 的 AR／VR 設備供貨。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果先前不斷傳出正在為智慧型眼鏡「Apple Glass」做準備，據外媒報導，蘋果正在要求 Sony 為其提供 microOLED 顯示器，最快可能會在 2022 上半年推出。

外媒援引螢幕產業分析師 Ross Young 聲稱，有多個消息來源指出，蘋果正在追求 Sony 的 AR／VR 眼鏡顯示器，顯示器是解析度為 1280x960 的半吋 microOLED，證實了先前日媒報導，Sony將重新進入蘋果的供應鏈的消息。

Sony 擁有為 PlayStation VR 和 Personal 3D Viewer 等頭戴式設備製作 microOLED 的經驗，Sony 的網站描述了一個型號為「ECX337A」的半吋 microOLED 顯示器，對比度為100,000：1，據悉為最適合運用在 AR 或 VR 之上的顯示器。

Ross Young 曾指出，由於 LTPO 無法用於 iPhone，所以 iPhone 12 不會有 120Hz 的螢幕刷新率；LTPO 是「Low Temperature Polycrystalline Oxide」的縮寫，中文名為「低溫多晶氧化物」。在蘋果顯示器消息的準確度方面，Ross Young 的意見也相當具有參考價值。

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