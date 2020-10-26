黃偉哲議場被邀做「棒式運動」　有點吃力只撐了43秒...

▲台南市長黃偉哲與市議員李宗翰，2人在台南市議會議場備詢台前的地板上，一起做「棒式運動」，2人各自用手肘將身體支撐起來。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲26日上午在台南市議會總質詢時，應民進黨市議員李宗翰要求，兩人一起趴在議場地板進行「棒式運動」，李宗翰原本與黃偉哲約要做60秒，但黃偉哲撐了43秒就爬起來，並自我打趣說他做那麼久，議員質詢應要少一點。

據了解，民進黨籍台南市議員李宗翰26日上午在市議會總質詢時指出，據國健署在2017年針對全國16000多名成年人進行「健康訪問調查」的結果顯示，台南市是全台最不愛運動縣市的第1名，調查中前3名分別是台南、雲林與嘉義縣，而最愛運動的則是台北市、新北市與基隆市。

李宗翰表示，為了市民的健康，他邀請黃偉哲市長跟他一起做運動，要做的是可以訓練核心肌群的「棒式運動」，只要趴在地上做就可以，不用跑來跑去；在黃偉哲應允下，李宗翰與黃偉哲2人在備詢台前的地板上一起做運動，2人各自用手肘將身體支撐起來。

平日有健身習慣的李宗翰做起「棒式運動」看起來很輕鬆，但市長黃偉哲就顯得有點吃力，李宗翰原本希望可以撐60秒的，但黃偉哲做到43秒就主動中止爬起來，還自我打趣說他做了這麼久，應該可以少質詢一點。

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