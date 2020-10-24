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全台肉燥飯PK台南no.1！黃偉哲：溫體豬肉製作的台南肉燥飯他掛保證

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▲全台肉燥飯PK結果台南第一名！台南市長黃偉哲表示，溫體豬肉製作的台南肉燥飯他掛保證好吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全台肉燥飯PK結果台南第一名！台南市長黃偉哲表示，溫體豬肉製作的台南肉燥飯他掛保證好吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南、高雄、屏東、嘉義、雲林、台中等縣市最近一波「肉燥飯之亂」，Line官網舉辦一場肉燥飯大PK，從10月19日至23日止，共有26937位網友投票，台南市獲得13652票，得到50.68％網友支持，獲得第一名。

高雄市長陳其邁日前宣傳高雄的肉燥飯，還點名「台南肉燥飯還好而已」，台南市長黃偉哲立即以，「在台南要吃到普通肉燥飯比登天難」反擊，這一波肉燥飯爭霸戰，連屏東縣長潘孟安加入戰局說，「其實屏東的肉燥飯才是一口入魂」，嘉義長翁章梁、立委蔡易餘也拿「嘉義火雞肉飯」加入戰局，連雲林、台中立委、市議員也紛紛以當地的肉燥飯發聲，意外欣起一波「肉燥飯之亂」。

▲全台肉燥飯PK結果台南第一名！台南市長黃偉哲表示，溫體豬肉製作的台南肉燥飯他掛保證好吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

根據LINE 官網的投票結果，在26936位投票網友中，有13653票50.68％民眾認為「台南」的肉燥飯最好吃，偏愛高雄肉燥飯的民眾則占19.84%，投給「屏東」肉燥飯的民眾只占4.83%，至於「不吃肉燥飯」的民眾有11.78%。

在這場不賽中，有不少網友留言說，「肉燥飯當然是台南好吃」、「我在高雄，但台南的肉燥飯真的好吃，有膠質又香」、「連三歲孩都知道台南的肉燥飯最好吃了」。

台南市長黃偉哲表示，台南規劃在11月舉辦肉燥飯節活動，想不到高雄也要辦，如果高雄先辦，希望能廣邀台南、跟屏東一起比賽，如果高雄不辦的話，台南市就自己辦；台南市11月21日還有清湯牛肉節。

▲全台肉燥飯PK結果台南第一名！台南市長黃偉哲表示，溫體豬肉製作的台南肉燥飯他掛保證好吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，台南的肉燥飯，其實是一道平民速食，簡單一飯碗肉燥飯，再來個虱目魚湯、或魚丸湯，路邊攤到處都有，在一般的自助餐內，也可以點些小菜，非常健康可口，更重要的是，台南肉燥飯一定要用溫體肉製作，才能突顯其口感，正是擔心美豬開放進民眾的最佳選擇。

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