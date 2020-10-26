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國道台南段改標示…網一看氣炸洗留言　罵翻：在地人都看不懂

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▲▼台南國道一號改路名。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

▲台南國道一號改標示牌，網有一片哀嚎。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

記者柯振中／綜合報導

國道一號台南路段的交流道修改出口標示，原先以地區標示，目前卻用路名代替，引起許多討論。不少網友批評，改成這樣子，根本不曉得會到哪裡，連在地人都「霧煞煞」。

高公局近日修改國道一號台南路段的交流道出口標示，原先的「永康／台南」、「大灣」、「台南」改成「中正北路」、「復興路」與「中山路」，從標示地區改為標示路名，讓用路人相當崩潰。

標示更改後，在網路上引起一片哀嚎，就連在地人都看不太懂，更何況是外地來的用路人，「我這種沒在記路名的台南人都不知道怎麼走，更何況是外地人」、「舊版好，中山路，全臺灣幾百條啊」、「每天開，看到覺得傻眼。」

▼台南國道一號改標示牌，引起許多討論。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

▲▼台南國道一號改路名。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

對此，交通部高公局回應，台南縣、市合併後，有許多民眾反映，國道一號永康、大灣及台南交流道標示的永康、仁德、台南等地明，都位在台南市，因此參照台北、高雄地區路段，若有多處交流道，就會以交流道銜接的路名當成標示，因此將「永康／台南」、「大灣」、「台南」改成「中正北路」、「復興路」、「中山路」。

高公局回應，剛改變的時候，民眾難免會不習慣，但往後查閱地圖時，路標與路名一致，辨識上有許多優點，後續會進行加強宣導、持續蒐集使用者意見，作為研議改善的參考。

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▼台南國道一號改標示牌，讓用路人傻眼。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

▲▼台南國道一號改路名。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

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