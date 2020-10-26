親信染疫連環爆　美副總統彭斯堅持「趕場造勢」全國趴趴走！

▲美國副總統潘斯（Mike Pence）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國總統大選即將於11月3日正式登場，美國總統、共和黨候選人川普與第一夫人梅蘭妮亞10月初才傳出確診新冠肺炎，隨後白宮內部人士更是接連爆出染疫消息。而川普副手彭斯的幕僚長馬克肖特與身邊親信也在上週爆出確診消息，儘管彭斯被認定為確診親信的親密接觸者，但他卻仍堅持進行競選造勢活動，招致傳染病學者批評。

根據《美聯社》報導，美國副總統彭斯（Mike Pence）的幕僚長馬克肖特（Marc Short）與身邊多名重要幕僚25日傳出確診，而彭斯與妻子凱倫（Karen Pence）的採檢結果則呈陰性。彭斯的發言人表示，在與白宮醫療團隊商討後，將繼續接下來的造勢活動，而整個過程將會堅守美國疾病控制與預防中心的指導方針，嚴格監測所有工作人員是否出現相關症狀，並要求配戴口罩。

▲美國共和黨總統候選人川普與副手彭斯正在進行選戰最後衝刺。（／達志影像／美聯社）



距離美國大選僅剩1週，各方人馬當然不能放過這個最後衝刺的機會。不過彭斯持續造勢的行為卻也被傳染病專家波普斯庫（Saskia Popescu）指責是「嚴重疏忽」。波普斯庫稱，彭斯此舉可以說是對公共衛生工作者的「污辱」，且不尊重來參加活動的人。她說，競選活動不是必要活動，彭斯應該在家隔離至少14天。

另一方面，彭斯辦公室24日證實，幕僚長馬克肖特確診， 且已經開始隔離，然而此前彭斯辦公室已有1人染疫。事實上，彭斯自2月下旬以來一直在白宮內部擔任新冠病毒特別工作小組的負責人，儘管他提倡保持社交距離與戴口罩，但他自己卻經常被人目睹未配戴口罩，而當肖特確診消息傳出後，彭斯則開始乖乖戴起口罩。

國會山莊報指出，彭斯近來行程相當滿，24日人在佛州，隨著大選到來，造勢活動預計會持續增加，而他接下來將前往北卡羅萊納州、賓州和明尼蘇達州等地。

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