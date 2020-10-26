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善耕365／走進雜物堆滿寸步難行的家，用希望螺絲守護弱勢的修繕行善團

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▲ 衡山行善團 案家照

文／善耕365　圖／衡山基金會 提供

一開門要像攀岩般才爬得進屋內，看不出來房間的格局，站在30公分的雜物堆上對話，撲鼻而來的刺鼻氣味，角落發出窸窸窣窣的聲音，這是部分身心障礙者、弱勢者，賴以維生的「家」，也是沒有人願意走進去的地方.....然而，一群由志工組成的行善團隊，透過修繕溫柔看照並試著改變他們的生活...

電影 《寄生上流》主角所居住的「半地下樓」的空間，每當社區噴灑殺蟲劑時，殺蟲劑就會像雨霧一般的竄入家中；大雨來襲時，陳年糞水會可怕地湧出馬桶，你以為這只在電影裡發生嗎？在繁華的台北，也有許多類似的環境，屋內的寬度僅能1人側身通行的小巷內，家中甚至沒有馬桶、大門已壞，4坪大小的容身之處卻因破損、漏水而長期潮濕...罹患帕金氏症的阿公獨自這樣生活，這也是他唯一的家。我們看這電影直指社會的現實，卻不曾認真思考過，這些人事物就出在我們常經過的那條巷子的暗角裡，而他們是怎麼生活的...

▲ 衡山行善團 案家照
（衡山行善團服務的個案家環境照，都是有人居住的狀態。）

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不敢想的居住正義 : 人與環境的失衡，弱勢家庭要付出更多....

看見這些案家的照片你可能會想問...「為什麼不能好好整理或是住好一點的地方呢？」

隨著工業化、都市化、住宅商品化的發展，使得人們的居住權益受到嚴峻挑戰...在台灣，一般百姓要買得起房子買房就已相當困難，更何況是收入偏低的身心障礙者...衡山基金會面對的個案，多是身心障礙者、精障等重症，也有想出去工作卻因行動不便一直被拒絕、或是家中有必需照顧的家人因而無法穩定時間工作的家庭等等，以致須長期接受補助度日，補助的費用多用在維持生活的開銷，例如：食品、輔具、耗材、尿布等，各種因素迫於身心障礙者處在經濟重擔之下，所以他們也只能居住在一般人難以想像的低價租屋或是老舊不堪的自有屋內，更不用說落實居家的無障礙空間改造。

據統計，光在台中就有超過 1 萬戶以上的「雙老家庭」，沉重的照顧壓力，讓照顧者與身障者均無法走出家門... (註:「雙老家庭」為家中有 35 歲以上的身心障礙者，而主要照顧者 已經超過 55 歲的家庭 )

▲ 衡山行善團 案家照
（這是一對母子居住的家，屋頂已被燒的精光，行善團當天搬出兩、三百包的磚瓦。）

修繕整理一間屋，讓陰暗的家庭能有明亮的光照得進來

種種複雜因素，這些家庭讓不得已孤獨的生活在社會的角落，衡山行善團協助無力整理家中環境與硬體修繕的身心障礙者家庭。行善團在修繕工程進行前會透過家訪來了解案主的環境及需求，並訂定修繕計畫。過程中總會見到外界難以想像的畫面與情況；曾看見腳已截肢的婦人行動多在爬行方式，但因為地板潮濕、環境惡劣， 傷口不斷潰爛感染，必須再度截肢截短。此外還遇過眾多雨傘塞爆的客廳、老鼠竄來竄去的房間、堆滿用過衛生紙幾乎快頂到天花板的廁所…是說都說不完的驚悚畫面，一般人若看到都訝異地說「要怎麼救？」

衡山基金會在這些協調的過程中也發現在台灣有囤物癖等精神狀況的家庭，少被介入就醫。一些精障的案主難以捨棄物品，屋子正式修繕前的協調可能就長達一個月，遇到有些情況嚴重的，也曾在修繕工程進行的前一刻拒絕服務。

▲ 無路可走的案家照

（在台北一家三口生活的小屋，他們住在這裡多年，小孩也已習慣在這樣的環境中生活。行善團長正向案主溝通整理的工程，及輔導需要丟掉的東西。衡山的工作人員站在走廊中，頭頂已快碰到天花板，拍下這張照片。）

修繕作業有時是需要動用龐大人力的，在北部曾有一次作業出動了 47人，在車子進不去的小路仰賴人力傳遞建材。經過修繕，讓案主能較方便的移動，也讓原先不敢進去的居服員，能走進去服務，定期維持環境，空間好了也能建立友善的鄰里關係。 修繕，其實不只是外部的空間改變，更是讓陰暗的家庭能有明亮的光照得進來，能構築屬於家的記憶。蓋上波浪板、打上螺絲，能有一個安心上廁所的地方，這難道不是每個人應該享有的居住權利嗎.....

參與行善團3年的水電志工，說到讓他印象深刻的是曾經接到一位獨居阿嬤的案子，阿嬤跟他說：「只盼等兒子從監獄回來時，有一個可以住的地方....」這句話讓他很印象深刻，雖然這個阿嬤的住所宛如廢墟，但也是阿嬤年輕時辛苦打拼來的心血，也是裝有家庭記憶的空間...，經過行善團的修繕打理，阿嬤終於有熱水可以用、加裝照明設備、半夜上廁所也不用擔心。再完成那次修繕任務後，讓志工很感動是，收到阿嬤兒子從獄中寄來的感謝信，讓他更深刻的認知到幫助別人不一定是有形的像出資、捐贈...，而是可以透過技能無形的付出，這讓他感到很開心很值得，而且這種感動是無法被其他事取代的。

▲ 修補屋頂工程

他們爬進暗巷、見過如電影般的氣爆危樓、沒有廁所的住家...

行善團是由一群上山下海的熱心志工組成，對這些志工而言「看見社會的角落」不僅只是在螢幕上的影像，也不是眾人隨語的好慘同情 ；而是用修繕親力親為的去服務這些個案的真實人生，親身聞到這些刺鼻的味道，用手搬開一次一次雜物障礙，一道一道刷上白亮的油漆，透過修繕試著改變弱勢者的生活

起初會以為行善團團員，都是懂得水電木工的專業人士，畢竟每次的修繕，看到改造的前後都會讓人訝異。但行善團中其實懂得修繕專業的是少數，有一般上班族、退休人士…等，團長也並非相關出身，而是單純的有一顆服務他人的心，運用熱情、號召力、逐漸將大家組織在一起。但起初要號召到修繕志工相當並不容易，因為服務案家的特殊環境，有志工來了一次就嚇到再也不敢來了...，都是透過朋友一個拉一個的熱心介紹，才將各個行善團組織起來。每次出團，志工們雖然從早忙到晚，但面對眼前所見案家的樣貌，志工從整理的過程，也會重新思考了自己的過去與家庭，完成修繕的當下是一種無法取代的感觸，對於擁有的一切也更加惜福 …

鎖上希望的螺絲，渴望為更多弱勢修繕

隨著經濟蓬勃發展，弱勢者、邊緣戶、身心障礙礙者、獨居長者....等在結構中掉落不被看的人，每一個修繕的案家，其實是每個人都可能陷入的處境...，期盼社會與他們一起築起一道道安穩的家，不用擔心走不到廁所，用更多力量，照亮更多家庭。衡山基金會表示修繕成本、資源，主要靠小額捐款、跟企業贊助，但鋼材、器具、這些都是成本不低的修繕設備， 有別於基金會下的食物銀行，需要的資源更多，也比較難募集到。團隊礙於經費沒辦法在每個地區都做修繕，目前北、中、南都有服務據點，但在這幾年在轉介及服務的過程中看見的很多弱勢家庭需要修繕，希望能再擴及服務據點。

▲ 整理修繕前後對比照

在這個乍看什麼都方便連結的時代，其實是一個難以看見全貌的時代，這些案主與你我一樣共生在這座城市中，然而生活的環境卻如同在另一個平行時空 。行善團要持續跨越隔閡付諸行動用修繕帶給弱勢家庭勇氣──修繕不僅是外部裝修，更是修補那些不被理解的、不被看見的，打上希望的螺絲，給他們一個安穩的家。

◤了解更多弱勢家庭所需修繕、或想加入支援衡山行善團，請參考衡山基金會相關網站：
粉絲專頁 https://www.facebook.com/HengShanSoul
官網 https://www.soul.org.tw/

原文取自善耕365公益媒合平台官方網站　
 【走進雜物堆滿寸步難行的家，用希望螺絲守護弱勢的修繕行善團】

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