　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

一下雨「馬老師」就泡在水裡…百名人挺「馬術治療中心」重建義賣募款

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 一下雨「馬老師」就泡在水裡…百名人挺「馬術治療中心」重建義賣募款。（圖／財團法人方興中馬匹輔學健康社福基金會提供）

▲「馬上愛 希望在」設計師名人公益創作展，募集名人合力完成全台100件馬首紙雕作品。（圖／財團法人方興中馬匹輔學健康社福基金會提供）

記者林璟倩／綜合報導

為了幫助重建全台唯一無障礙馬術治療中心，財團法人方興中馬匹輔學健康社福基金會發起「馬上愛 希望在」設計師名人公益創作展，募集名人合力完成全台100件馬首紙雕作品，超強卡司涵蓋蔡英文、鄭文燦、高嘉瑜、趙少康、吳淡如、郭彥甫、主播夏嘉璐、四分衛主唱陳如山、黑糖導演黃嘉俊…以及中華平面設計協會等力挺，10/16-10/20於松山文創園區南向製菸工廠盛大展出、義賣，義賣所得扣除活動成本後將全數用於重建，幫助更多身心障礙與弱勢的孩子。

▲▼ 一下雨「馬老師」就泡在水裡…百名人挺「馬術治療中心」重建義賣募款。（圖／財團法人方興中馬匹輔學健康社福基金會提供）

▲台灣馬術治療中心是全台唯一的無障礙馬術治療中心。

財團法人方興中馬匹輔學健康社福基金會董事長方幼玲表示，台灣馬術治療中心在台灣已有20多年，幫助超過3萬人次以上，去年颱風造成桃園新屋馬場淹水，馬老師的蹄都泡在水裏，感染風險甚高，而且場地泥濘，停課將近一個月，中斷了孩子們的復健課程。現在每逢大雨，馬場就因場地濕滑積水，危險無法上課，急需籌建新的無障礙治療中心，以延續馬術治療對孩子們的幫助。

▲▼ 一下雨「馬老師」就泡在水裡…百名人挺「馬術治療中心」重建義賣募款。（圖／財團法人方興中馬匹輔學健康社福基金會提供）

▲台灣馬術治療中心的學員都是身心障礙及弱勢的孩子。

財團法人方興中馬匹輔學健康社福基金會執行長林佳靜表示，台灣馬術治療中心的學員都是身心障礙及弱勢的孩子，透過特殊訓練過的「馬」老師，以騎乘課程幫助孩子們得到肢體，心靈的幫助。目前中心的孩子大多是腦性麻痺，自閉症，學習遲緩障礙的孩子。馬術治療中心自成立以來，一直以幫助身心障礙及弱勢孩子為出發，因此收費低，並没有經費籌建新馬場，目前已努力取得桃園平鎮水利會的地，但因經費短缺只夠平日營運，尚未能啟動工程。第一期的工程經費需要3,000萬，急需社會各界的慷慨解囊。邀請民眾參與「馬上愛希望在」設計師名人公益創作義賣展，或捐款至「希望工程」勸募專戶：

重建馬術治療中心-第一期希望工程
衛部救字第1081370496號
勸募專戶：元大銀行雙和分行 (代碼：806)
帳戶：財團法人方興中馬匹輔學健康社福基金會
帳號：21202000052888

此次「有愛.放馬過來」希望馬場重建計畫創作素材採用英國紙藝公司 KABLACKOUT 同意授權的立體獨角馬模版，透過百位創作者的巧手與熱情，化成夢想與祝福，以各具姿態的獨角馬，幻化出對希望馬場重建計畫與馬術治療的支持與參與，也透過展覽讓民眾深入了解馬術治療推廣教育。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
好友牽線…她40歲第一次約會就遭性侵！　惡狼下場慘了
快訊／大雨＋強風夜襲！東北風再灌水彈　北北基宜連日雨防坍方
明師中醫涉集體逃漏稅至少5億！　月入50萬竟退稅1萬
五月天跨年場曝光！　高市觀光局長備詢說溜嘴
這周不只有颱風！首波東北季風恐來襲　北台降溫「最冷時刻曝」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

一下雨「馬老師」就泡在水裡…百名人挺「馬術治療中心」重建義賣募款

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

清潔劑擠太多？綁上秒控制用量　束帶「4個實用妙招」省錢又便利

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

一下雨「馬老師」就泡在水裡…百名人挺「馬術治療中心」重建義賣募款

爸爸162、媽媽175cm！　《跑男》王祖藍2歲女兒曝光…網呼：一看就遺傳媽

他擦槍走火子彈「射穿小弟弟」　泌尿科權威：整組壞光光要截肢

僅2成申辦！停灌補償申請只到10/26...鄭文燦：請中央延長期限

三大名師推薦熱門潛力股！　泛用樹脂、流感疫苗受惠股...6檔報你知

因李孝利爆紅…BLOO「群聚吸食大麻」遭起訴　《SMTM》冠軍也在！

外交部：「戰狼外交」已引國際反感　請大陸深切檢討

宜蘭鐵路高架化正式核定　交部將再加速完成高鐵延伸宜蘭評估

發文力挺！　韓國瑜：中天一關門「台灣民主也會關門」

吃了準備CPR！住院醫死不碰「10大禁忌食物」曝：水果就占4種

翡翠水庫蓄水回升　大台北用水110年1月底無虞

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

公益熱門新聞

麗富康號召經銷商挽袖捐血解血荒

一下雨「馬老師」就泡在水裡…

13歲少女遇火燒到只剩右手

王令麟豪捐千包米助社福團體過節

孤單老人1餐當2餐　好好吃飯是心願

柯p大讚東森種樹+認養是企業典範

林心如任愛無限公益大使

全台首次公益團體登東森購物開賣

王令麟服刑三年有感發願助更生人

戶外輔具路跑　助身障者走出戶外

愛爾麗贊助基商籃球人才培育計畫

王令麟、侯友宜力挺愛盲　東森會員熱烈響應

王令麟捐原家中心30萬端午再加菜

公益寒冬送暖！共好包滿載愛與願

更多熱門

相關新聞

籲捐發票做公益　台中稅務局推多肉DIY活動

籲捐發票做公益　台中稅務局推多肉DIY活動

台中市地方稅務局17日在沙鹿區公所舉辦「金沙稅月-遇見多肉DIY」租稅宣導活動，吸引許多民眾到場響應。稅務局局長沈政安表示，這場租稅宣導活動，以捐贈發票兌換多肉植物DIY入場券，並將所募集的發票全數捐贈給社福團體，也感謝市民朋友熱情參與響應公益做愛心。

媽被撞兄妹省吃2碗飯　男一句話暖爆

媽被撞兄妹省吃2碗飯　男一句話暖爆

第一次！「珍煮丹X萬波」推聯名環保提袋

第一次！「珍煮丹X萬波」推聯名環保提袋

Ella、昆凌搶穿的粉色T恤藏洋蔥

Ella、昆凌搶穿的粉色T恤藏洋蔥

林心如任愛無限公益大使

林心如任愛無限公益大使

關鍵字：

公益愛心雲馬術治療

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

女兒上廁所目睹爸殺媽　他一起悶死2女：爸爸對不起妳

丁小芹假包案件　判刑2年半定讞

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

退貨遠征隊換Lovelyz粉黑服！網笑華莎穿錯

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

即／高雄某高職17歲女學生墜樓！　「5F→1F」送醫治療中

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

羅志祥「拒接新節目」坤達補位！

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

阿嬤硬擠車格　刮花60萬重機拒賠

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

修一點就好！　柴柴變鳳眼雪納瑞

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面