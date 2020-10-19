一下雨「馬老師」就泡在水裡…百名人挺「馬術治療中心」重建義賣募款

▲「馬上愛 希望在」設計師名人公益創作展，募集名人合力完成全台100件馬首紙雕作品。（圖／財團法人方興中馬匹輔學健康社福基金會提供）

記者林璟倩／綜合報導

為了幫助重建全台唯一無障礙馬術治療中心，財團法人方興中馬匹輔學健康社福基金會發起「馬上愛 希望在」設計師名人公益創作展，募集名人合力完成全台100件馬首紙雕作品，超強卡司涵蓋蔡英文、鄭文燦、高嘉瑜、趙少康、吳淡如、郭彥甫、主播夏嘉璐、四分衛主唱陳如山、黑糖導演黃嘉俊…以及中華平面設計協會等力挺，10/16-10/20於松山文創園區南向製菸工廠盛大展出、義賣，義賣所得扣除活動成本後將全數用於重建，幫助更多身心障礙與弱勢的孩子。

▲台灣馬術治療中心是全台唯一的無障礙馬術治療中心。

財團法人方興中馬匹輔學健康社福基金會董事長方幼玲表示，台灣馬術治療中心在台灣已有20多年，幫助超過3萬人次以上，去年颱風造成桃園新屋馬場淹水，馬老師的蹄都泡在水裏，感染風險甚高，而且場地泥濘，停課將近一個月，中斷了孩子們的復健課程。現在每逢大雨，馬場就因場地濕滑積水，危險無法上課，急需籌建新的無障礙治療中心，以延續馬術治療對孩子們的幫助。

▲台灣馬術治療中心的學員都是身心障礙及弱勢的孩子。

財團法人方興中馬匹輔學健康社福基金會執行長林佳靜表示，台灣馬術治療中心的學員都是身心障礙及弱勢的孩子，透過特殊訓練過的「馬」老師，以騎乘課程幫助孩子們得到肢體，心靈的幫助。目前中心的孩子大多是腦性麻痺，自閉症，學習遲緩障礙的孩子。馬術治療中心自成立以來，一直以幫助身心障礙及弱勢孩子為出發，因此收費低，並没有經費籌建新馬場，目前已努力取得桃園平鎮水利會的地，但因經費短缺只夠平日營運，尚未能啟動工程。第一期的工程經費需要3,000萬，急需社會各界的慷慨解囊。邀請民眾參與「馬上愛希望在」設計師名人公益創作義賣展，或捐款至「希望工程」勸募專戶：

重建馬術治療中心-第一期希望工程

衛部救字第1081370496號

勸募專戶：元大銀行雙和分行 (代碼：806)

帳戶：財團法人方興中馬匹輔學健康社福基金會

帳號：21202000052888

此次「有愛.放馬過來」希望馬場重建計畫創作素材採用英國紙藝公司 KABLACKOUT 同意授權的立體獨角馬模版，透過百位創作者的巧手與熱情，化成夢想與祝福，以各具姿態的獨角馬，幻化出對希望馬場重建計畫與馬術治療的支持與參與，也透過展覽讓民眾深入了解馬術治療推廣教育。