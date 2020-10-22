東森新連鎖赴安養院捐200包池上米偕小丑祝壽　83歲嬤：報復性瘋起來了！

▲東森全球新連鎖直銷公司重陽節前夕代表集團回訪翠柏新村安養中心為90歲以上爺奶慶生，並捐贈東森農場嚴選台東池上米200包照顧長輩。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

敬老重陽節前夕，東森集團延續去年與爺奶們的約定，今(10/22)上午再赴汐止山區「翠柏新村安養中心」為長輩們辦慶生會。由於今年受疫情影響，安養院為保護長輩健康，謝絕各界善心人士參訪，然而少了外界互動刺激的長輩們無形中陷入低迷氣氛，難得在疫情穩定之際，首度社交解封便邀請去年讓爺奶最難忘的東森集團同樂。東森全球新連鎖更捐贈200包「東森農場」嚴選的台東池上米照顧長輩，同時也邀請鼓霸樂團、關懷小丑協會共襄盛舉，陪伴爺奶又唱又跳度過歡樂的晨間時光。

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▲東森全球新連鎖事業展業長蔡瓊英（左）代表總裁王令麟捐贈200包池上米，由翠柏新村安養中心主任林耀文（右）代表接收。

活動在東森購物專家增釗、玉雙的演出中熱鬧展開，一連獻唱多首爺奶們耳熟能詳的歌曲像是《雙人枕頭》、《月亮代表我的心》，東森全球新連鎖事業展業長蔡瓊英也與增釗一起歡唱《我只在乎你》，甜美歌聲融化台下長輩。蔡瓊英表示，「很榮幸可以代表王令麟總裁到翠柏新村陪伴長輩們唱唱歌、動一動，看到大家開心又有活力真的很感動。有聽說長輩們是從去年與東森結緣，而東森全球新連鎖是東森集團旗下子公司，成立至今僅三年多的時間，已創造上萬就業機會，幫助許多人改變人生。今年受疫情影響，找工作不容易，透過加入新連鎖讓許多人有機會增加額外的收入，秉持總裁王令麟『取之於社會、用之於社會』的理念，除了捐贈來自東森農場的香Q池上米之外，希望未來可以策動更多的夥伴在改善生活之後，行有餘力一起投入幫助社會的公益活動。」

▲關懷小丑穿梭會場陪伴爺奶互動。

▲關懷小丑活潑的肢體互動，逗得現場長輩相當開心。

▲在鼓霸樂團的現場演奏及關懷小丑的陪伴中，長輩們又唱又跳相當歡樂。

▲志工團獻唱爺奶熟悉的熱門歌曲。

台上有鼓霸樂團現場演奏、志工團歡唱K歌，台下還有關懷小丑穿梭爺奶身邊以生動誇張的肢體語言與長輩互動，東森新連鎖還特別準備了一個蛋糕，要為現場90歲以上的當月壽星慶生，年紀最長竟有103歲人瑞爺爺，現場大聲高唱生日快樂氣氛嗨翻！

聽歌聽得如癡如醉的83歲吳芳幸奶奶開心地說：「很久沒有這麼開心了，我都報復性的瘋起來了！非常感謝東森照顧還捐米給我們，其實我們老人家最缺的就是溫暖，不管東西大小好壞，我們都感覺很溫馨。」而開心到身體隨著音樂起舞的81歲羅梅英奶奶則表示：「非常謝謝東森團隊來辦這場疫後第一場活動，有鼓霸樂團動感的樂聲，還有關懷小丑滿場飛走，讓我從原本靜態生活，心情變得像奔騰的馬一樣快樂呢！」

▲83歲吳芳幸奶奶激動表示自己難得玩得很瘋。

▲81歲羅梅英奶奶說很感謝東森及所有工作人員的用心。

翠柏新村安養中心主任林耀文說明：「翠柏新村目前服務200位平均年齡86歲的銀髮爺奶，健康長輩約6成，失能、臥床約占4成。謝謝東森來傳遞愛、分享愛，今天的活動對長輩們而言相當的有意義，因為這是今年疫情發生以來第一場活動，先前因為感染管控的預防，謝絕許多團體參訪，讓長輩們感覺無聊、孤單。然而去年充滿活力及熱情的東森集團帶來的表演活動相當精采，除了台上的演出，還有關懷小丑與台下長輩的熱鬧互動，讓許多長輩們讚不絕口且對活動念念不忘，一直殷殷期盼當初說好一年後再相見的約定，而今年除了表演活動，也特別謝謝東森全球新連鎖贈送池上米，照顧長輩健康與營養，讓長輩有個難忘的重陽節。」

▲東森全球新連鎖事業展業長蔡瓊英陪伴長輩度過歡樂時光。

東森集團長期關注全台弱勢族群需求，貫徹總裁王令麟「別人做生意、東森做公益」的理念，以實際行動付出關愛，先前東森全球新連鎖也在中秋節捐助「東森農場」嚴選的台東池上米給照顧身心障礙者的天主教光仁社會福利基金會，並認購愛盲基金會庇護工場中秋禮盒等諸多善舉，過去東森集團也透過東森慈善基金會送愛長達20年之久，關懷對象從偏鄉部落學童營養需求開始，近年更擴大關注銀髮族健康等議題，持續送愛至全台各個角落。

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