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善耕365／懸在邊緣的照顧者紀實：「活著好累。」

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示意圖

文／善耕365、封面圖／Pexels

今年8月，住在嘉義某長照中心71歲的范先生，先是拿起枕頭想悶死中風的妻子，接著又拿出預藏的鹽酸強灌她，然後自己再吞酸自盡。正值疫情巔峰及各類國際新聞轟炸之時，這樣的新聞較少被社會關注。台灣在十年內即將邁入超高齡社會（註1），除了人口老化的問題外，還有年年遞增的「照顧悲劇」，發生頻率愈來愈密集…. 據統計，在台灣照顧悲劇短短7年中就增加了十倍….需要更多人了解照顧者的現實情況與沉重壓力。

註1: 據國家發展委員會資料顯示，我國已於1993年成為高齡化社會，2018年轉為高齡社會，推估將於2025年邁入超高齡社會。

每年「介護殺人」（註2）照顧者的與被照顧者的同歸於盡、或照顧者對被照顧者動手的悲劇逐年增加；前年，在北市也有一名74歲婦人，因長期照顧罹慢性疾病的老伴，在萌生「不知道還要照顧多久」的念頭後，拿榔頭朝丈夫頭部猛捶致死…..在長照資源中，支持照顧者的也是很重要的一環，如果我們對這樣事件背後有夠多了解，也許就有機會改變如此悲傷的情況發生…

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註2: 「介護殺人」一詞來自於日本，指照顧者弒親案件，照顧者因照顧壓力過大而殺死被照顧者。

走進照顧者的現場 : 沒照顧替手、老老照顧、成家中經濟支柱

據家庭照顧者關懷協會資料顯示「目前台灣約七十六萬名失能、失智、身心障礙者等需要照顧，約兩成使用政府長照資源，近三成聘僱外籍看護工，其逾五成完全仰賴家庭照顧」。在台中從事業務工作56歲的A(化名) ，也是其中一人，家中原本就有需要照顧的帕金森氏症的婆婆，今年年初，老公突來其來的患了嚴重的憂鬱症…只好一人承擔起照顧兩人的責任，從那時候開始就沒有停下來休息過；假日對他來說，只是個一樣在勞動的「日子」，而非「假日」。

示意圖
圖／Pexels

部分照顧者自己奮鬥苦撐的原因，除了經濟因素還有其他原因…A說道：「剛開始不是沒有申請政府輔助照顧的的居服員，但婆婆的個性傳統、強硬，跟外籍居服員常有摩擦無法溝通。」除了被照顧者無法與居服員相處外，也提到向政府申請補助的居服員，時常因排班關係會由不同人前來服務，但患精神疾病的老公無法承受陌生人在家裡進進出出，最後只能忍痛放棄這個資源。原先A有時間參與讀書會、社區大學等活動課程....漸漸地沒時間去，失去與其他人、朋友的接觸往來，不停往返在工作與家庭中。加上本身業務的工作性質，時常有業績競賽，又遇上疫情，無形的壓力不停的累積「害怕有一天…自己情緒失控…家庭責任說起來都很簡單…但沒真正經歷過照顧的日常，是無法理解那種不可承受之重是什麼…. 」。本來是帶先生去看精神科的A，連A自己也一起跟著掛號諮商。「去諮商也是擔心..如果我倒下不知道他們（指家人）要怎麼辦? 下班後要接送看醫生、煮飯、餵藥、清潔…等等，忙都忙不完…」A曾在爬樓梯過程中，不小心腳踝韌帶受傷，移動不方便讓照顧變更困難，肩膀也因為長期勞動，肩膀腫得像結塊的肌肉。這是咬牙在前線，每日每夜的照顧者的寫照。

圖/善耕３６５繪製。資料來源/家庭照顧者關懷總會。
圖/善耕365繪製，資料來源/家庭照顧者關懷總會

待爆炸的壓力鍋 理所當然的女性照顧者

「作為媳婦，覺得自己要把這個家照顧好。」A這樣說道。據統計，承擔照顧者有7成以上為女性，而更有20％的女性照顧者在2年後罹患憂鬱症；當家裡有人生病時，你會第一個想到可以幫忙的會是誰？在華人社會，女性擔任家庭的主要照顧者，往往被認為是「理所當然」的，不免會被社會期待、價值觀綁架； A的婆婆在許多事要求上較為傳統，早上6點就被要求早起煮飯，本就要負擔較多家務事的A，在另一半生病的情況，要扛起更多的家務及身兼婆婆和先生兩人的日常照顧，成為長期的無酬看護工。

示意圖
圖／Pexels

傳統價值文化賦予女性照顧者的形象，但家庭照顧不應只是女性的責任。另外，值得一提的是，照顧者若為獨生女，更會面臨娘家與婆家兩方照顧上的難題。傳統觀念中嫁出去就如同潑出去的水，若想回娘家照顧家人，可能還會要看婆家臉色。隱身在各家庭裡的女性照顧者，日日犧牲奉獻，更是撐起台灣長照的第一線防護，我們應從自身家庭開始，讓照顧壓力不在落於單一人力責任上。

改寫悲劇結局，要在更前方預防 重視照顧者需要資源

老話常說的 「照顧好自己，才能照顧他人」。當照顧者起了「終結一切痛苦」念頭時，有沒有能在他痛苦之前，改寫悲劇的結局….

自我崩壞時，一定都有前兆。—《媽媽，對不起-獨身中年大叔的照護奮鬥記。》

照顧悲劇事件倍增，要讓大眾更關注照顧者的問題，應該要促進照護體系中對照顧者的支持系統更加完善，在更前線介入幫助照顧者，預防更多前線照顧者的憾事發生。在台灣有許多家庭都懸在邊緣，崩潰僅是一線之間，看著年邁的爸爸、媽媽在家庭環境裡照顧的溫柔身影，不該成為「我們一起去死好了」這樣不幸的畫面…..

示意圖
圖／Pexels

面對生活中有時難以迴避的情況，許多照顧者在心理及身體皆無法休息情況下，容易累出一身病。「照顧」乍聽起來簡單，實際上混雜著責任、愛、親情等糾結，長照議題更相關人權、心理、經濟等，也是一個發生在你我生活周遭、每個人每天都在經歷的生活動態，在老化的社會，更是每個現代人必須面臨的難題

小善小叮嚀: 所有照顧者辛苦了，照顧者可以利用相關資源勇於求助，要大聲告訴自己：「我需要幫忙」，利用家庭照顧者關懷總會的自我壓力檢測表自我檢測；若心理有無法緩解之情況，，並盡快尋求精神科醫師或心理師之協助哦！

▲ 照顧者壓力自我檢測表
( 圖/照顧者壓力量表，總分隊照結果查詢：https://reurl.cc/2glm3v 。）

家庭照顧者關懷總會關懷專線: 0800-507272
▼照顧支持地圖：https://carersupport.com.tw/map/

原文取自善耕365公益媒合平台官方網站　
【懸在邊緣的照顧者紀實：「活著好累。」】

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