日月潭水庫「九蛙疊像」7蛙探頭　台電：還有8成蓄水量

▲日月潭水庫九蛙疊像近日有7蛙探頭。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

適逢二期稻作高峰期，日月潭水庫配合供水，近日蓄水率跌破9成，水庫水位下降讓「九蛙疊像」露出7蛙，有民眾擔心是否水情趨緊？台電說明，最近潭區每日進水量僅10至12CMS（每秒立方公尺），供水量卻高達25至30CMS，放水量大於進水量，因此導致水位下降，但只要等到二期稻作抽完穗，屆時供水壓力就會趨緩。

日月潭水庫九蛙疊像近日有7蛙露出水面，水位在746公尺左右徘徊，蓄水率剩8成多，相較月初4蛙浮現、蓄水率9成多，水位明顯下降，有民眾開始擔心是否水情不樂觀。

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台電表示，由於日月潭上游霧社水庫蓄水降低，導致放到潭區的水量減少，且適逢下游彰雲二期稻作高峰，須配合水情調度，每日供水25至30CMS，大於近期每日進水量的10至12CMS，致使潭區水位下降。

台電指出，雖水位下降，但只要等待本月農業用水高峰結束，屆時放水量就會減少，請民眾不用擔心。後續將會多蓄水，確保明年一期稻作有水可用。

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