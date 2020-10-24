畫面曝！台中15歲少女躺房內…男網友屋外抽菸被逮　撈鑰匙拖延30秒

記者李忠憲／台中報導

台中15歲高一許姓少女21日上學時遭男網友騎機車載走後便失聯，焦急不已的家長決定報警處理，警方原掌握2人身影在南投，24日手機定位發現2人出現在台南，隨即通報台南警方協助找尋。稍早警方在南姓男子位於永康區的租屋處尋獲2人，誇張的是，當房門一開，就見到少女疑似裸身僅用棉被遮掩躺在床上，目前2人已被帶回派出所調查。

▲台中少女在台南被警方尋獲。（圖／記者李忠憲翻攝）

台南市永康分局指出，台中警方查出南男位在台南永康區租處，請永康分局警方協助前往協尋，警方於24日下午1時多，循線前往埋伏查獲。

▲警方尋獲南男時，他正在門外抽菸，還不斷對警方打游擊，不願開房門。（圖／記者李忠憲翻攝）

稍早尋獲畫面曝光，只見南男在門外抽菸，見到警方時不斷打游擊，且還不願開門，在房門外足足與警方僵持了30秒，才掏出鑰匙進到房內，而誇張的是，當房門一開，眾人就見到少女疑似裸身躺床看電視，全身僅用條棉被遮蓋，且一臉茫然地看著警方。

警方初步調查，少女人平安未受傷，而台南警方也已通報台中市警方派員南下帶人北上偵查。

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