被前男友開副本...4臉友附和「公交車認證」！她火大開告　結局曝

▲花花看到阿傑等人的貼文、留言之後，火大提告。（圖／示意圖，無關本案／翻攝pakutaso）

記者林昱萱／台中報導

台中一名男子「阿傑」（化名）跟女子「花花」（化名）是前男女朋友，但他因為懷疑女友劈腿，就在臉書上PO文辱罵對方，「肌（應為：飢）不擇食」等語，同時也上傳對方的生活照，而阿傑的朋友看到之後，也在該貼文留言附和。不過，由於幾人的行徑都已經觸法，因此台中地院審理後，依法對阿傑、阿傑朋友們做出判刑。

判決指出，阿傑與花花是前男女朋友，但因為阿傑懷疑花花在與其交往期間，就另結男友，因此心生不滿，竟就在臉書張貼，「拜託妳下次如果要劈腿的話，可以麻煩不要只顧著春心蕩漾、肌（應為：飢）不擇食，好嗎？...」同時還張貼對話紀錄、花花的生活照，因此方式毀損花花的名譽。

此外，阿傑的4名好友看到貼文之後，也在該貼文底下留言，「婊子的世界我們真的不懂」、「破婊一枚+1」、「公交車認證」、「綠茶婊」等語。對此，阿傑辯稱，自己只是陳述事實，而花花也確實有劈腿，但法官認為，倘若花花確實有劈腿之行為，但其私生活與公益無關，阿傑也不該任意轉述。

另外，阿傑的好友之中，僅有一人坦承犯行，其餘3人均辯稱，只是單純回應文章，但法官認為，幾人的行徑確實都已經損害花花之名譽，因此依散布文字誹謗罪，判處阿傑拘役30日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，而其中一名臉書網友則被依公然污辱罪，判處罰新台幣2千元；另三名臉友則各被處新台幣4千元。