手握4淫片...新竹男狠嗆「妳敢不給，我就傳出去」！　前女友崩潰

▲阿傑傳訊息恐嚇前女友，被依法判拘役40日。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）



記者林昱萱／新竹報導

一名男子「阿傑」（化名）與女子「花花」（化名）是前男女朋友關係，但他卻在分手之後，傳訊息恐嚇花花，恐嚇對方如果不跟他發生關係，就要將手中的不雅影片散播出去。阿傑誇張的行徑，讓花花嚇得趕忙報警。對此，新竹地院審理後，依法判阿傑拘役40日，得易科罰金。

判決指出，阿傑與花花是前男女朋友關係，而兩人在交往過程中，也曾發生過多次性行為，但之後因為感情糾紛而有嫌隙，進而導致分手。不過，阿傑分手後，竟基於恐嚇危害安全之故意，傳送威脅簡訊給花花，「四段影片，一個口交、一個自慰、一個潮吹、一個坐起來半夢遊說夢話」。

此外，阿傑還恐嚇說，「回公司發現原來我有傳到工作用的手機，如果有天老子不爽，不小心傳到臉書給他看，不知道會有啥反應」、「只要打給妳沒接、要去找妳不給我，影片就傳出去了，怕妳恨我不成」等語，以此將加害花花名譽、性自主權之事恐嚇對方，讓花花心生畏懼。

對此，阿傑辯稱，只是想讓花花恨自己，實際上手上並無那些影片，沒有要恐嚇花花的用意，但法官認為，阿傑的那些言論，確實造成花花的恐懼，因此依犯恐嚇危害安全罪，累犯，判阿傑拘役40日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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