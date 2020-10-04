　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

移民前求婚遭拒！男赴澳洲後情變…前女友「賣他保時捷」花光280萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼高雄橋頭地院。（圖／翻攝Google Map）

▲薛女侵吞前男友保時捷跑車價金，遭法官判決敗訴，應返還不當得利280萬元。（圖／翻攝Google Map）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市一名陳姓男子移民前往澳洲後，將名下一輛保時捷跑車委託薛姓前女友出售，不料事後賣車所得的285萬元卻遭薛女侵吞，拿去償還父親債務、購買化妝保養品等，陳男知悉後憤而提出告訴。橋頭地院法官審酌後認為，薛女應返還不當得利，判決給付陳男280萬元，全案仍可上訴。

判決書內容指出，陳男與薛女原是男女朋友，但陳民國100年間移民往澳洲定居，在離台前陳男還曾向薛女求婚，無奈卻遭到拒絕，雙方遂於100年12月分手；由於陳男在台灣還有房貸要繳付，因此103年11月間，薛女便向陳提議，將其名下保時捷跑車出售，賣得價金用來清償房屋貸款，陳男考慮後接受提議，並委由薛女出售跑車。

豈料該輛跑車104年11月過戶給買主廖男後，薛女卻未依約將所得價金285萬元用來繳納陳男房貸，反而將該筆款項拿來償還父親債務，導致陳男房貸無法償還，因此憤而提出告訴，要求薛女將錢吐出。

對於陳男控訴，薛女出庭時則駁斥，2人民國97年曾同居，後懷孕因子宮外孕而流產，陳男也於100年移民往澳洲，且還將其銀行及郵局帳戶存摺、印鑑交予她保管，方便她替陳男繳納信用卡費、稅款、房貸、車輛維修保養費及提取生活費或周轉金之用；此外，陳男還將他的藥局交由薛女經營管理、自負盈虧，兩人雖未正式登記結婚，但實際上財物共有、收支相混，已形同夫妻。

薛女還表示，陳男移居澳洲後，於103年5月與他人結婚生子，由於她先前曾借陳男3、400萬元，因此在2人感情生變後，她要領取該筆賣車所得價金時，還曾向陳男告知，並稱是「抵扣先前借款」，而陳男當時為了安撫她的情緒，也表示同意，並未反對阻止，且陳男106年間也曾數次返台，但卻未對該筆款項追討，顯見她取錢運用行為確有經過陳男同意，已產生民法「贈與財務」之法律效力，事後雙方分手，陳男自不得請求返還。但薛女這一說法並未獲得陳男認同。

橋頭地院法官調查，薛女104年12月至105年1月間，確實數次持存摺從陳男帳戶中提出款項，共計270萬元，再加上買方廖男以現金給付的10萬元訂金，合計共280萬元（另5萬元則經陳男同意後交由停放保時捷之汽車保養廠，作為養護停放維修車輛費用、及協助買受人解說之佣金），該筆款項除了遭薛女用於旅遊、購買保健食品、彩券、化妝保養品、日常生活支出等，280萬全被花用殆盡。

對於薛女「贈與」一說，法官則認為，雙方並未在特定時間、場合說明該筆價金要贈與薛女，薛女所言亦乏有據；另種種跡象也與薛女辯駁說法出現矛盾，因此最終法官判決薛女敗訴，應返還不當得利280萬元，全案仍可上訴。

·肌膚水嫩逆齡

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
工作結束才知竹內結子離世　木村拓哉「當場傻住瞪眼」痛哭
解放軍機中秋連假連4天擾台　美軍有動作了！
小模淚控「遭富商餵藥性侵」　結局逆轉…驗DNA精主曝光
爬抹茶山走不動…她竟多次叫救護車載下山
陸《星光大道》4年夫妻離婚　斷開12年感情：愛過，此生足矣
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

妳累了嗎？IKEA展示床當自己家　女客鞋都不脫上床秒睡

團員爬抹茶山走不動...女導遊竟多次叫救護載下山！網友暴動了

移民前求婚遭拒！男赴澳洲後情變…前女友「賣他保時捷」花光280萬

談好性交易…傳播妹睡醒淚控「遭餵藥性侵」！富商逆轉無罪理由曝

約妹陽明山看夜景…色男又親又摸！她死命抵抗慘遭丟包

台東利嘉林道休旅車滑落邊坡20米　一家四口驚魂1送醫

福斯深夜飆速撞上迴轉奧迪轎車　6機車停騎樓遭波及全倒

高雄瑞豐夜市9月頻上社會版　警擬設「守望亭」嚇阻犯罪

屏東沿山公路砂石車呼嘯路人怕怕　警抓超重開罰4萬

快訊／台南傳槍響！疑烤肉爆衝突…1男左胸中彈命危

黃鴻升義賣600件商品...經紀人「只留回憶」　頭號粉絲買「它」：最後一次看到他穿的...

護家狗遭惡男丟「奪命白湯」毒殺 牠痛到扯斷鎖鏈倒地亡...飼主氣炸

金曲31／魏如萱突開唱「根本行走CD」！　穿上和陳時中同款背心...以為還在廣告

梁靜茹《如果有一天》一唱就起雞皮疙瘩　《可惜不是你》《會呼吸的痛》《崇拜》金曲串燒

頑童MJ116+張震嶽合體金曲獎　網讚爆：阿嶽聲音一出來爆雞皮

Ella黑色辣馬甲「緊到肋骨要裂掉」　徐若瑄兒子嘴超甜：媽媽紅毯第一美！

林俊傑LIVE飆高音《一千年以後》　網狂推「行走CD」真的來了

持修激動搶下「金曲最佳新人」　曝最大心願求張惠妹讓我剪頭髮：吹頭很累！

金曲31／ØZI.9m88合作飆唱《B.O.》！　「夜店搬上台」一鏡到底超精彩

噴槍點整排！朝馬路放沖天炮　台南2屁孩PO網炫「挑戰公權力」

妳累了嗎？IKEA展示床當自己家　女客鞋都不脫上床秒睡

團員爬抹茶山走不動...女導遊竟多次叫救護載下山！網友暴動了

移民前求婚遭拒！男赴澳洲後情變…前女友「賣他保時捷」花光280萬

談好性交易…傳播妹睡醒淚控「遭餵藥性侵」！富商逆轉無罪理由曝

約妹陽明山看夜景…色男又親又摸！她死命抵抗慘遭丟包

台東利嘉林道休旅車滑落邊坡20米　一家四口驚魂1送醫

福斯深夜飆速撞上迴轉奧迪轎車　6機車停騎樓遭波及全倒

高雄瑞豐夜市9月頻上社會版　警擬設「守望亭」嚇阻犯罪

屏東沿山公路砂石車呼嘯路人怕怕　警抓超重開罰4萬

快訊／台南傳槍響！疑烤肉爆衝突…1男左胸中彈命危

被柯文哲說唱歌難聽！高嘉瑜回擊「他沒資格」：下次在耳邊證明實力

桃田賢斗車禍後首戰還要再等等　攜手山口茜退出丹麥羽賽

妳累了嗎？IKEA展示床當自己家　女客鞋都不脫上床秒睡

英前兒童節目主持人涉性侵33男童...長達29年　離職後還轉牧師

《我的婆婆》發貴、小鷗親了！　「前夫」突顯靈：妳心裡還有我嗎

八成六想當斜槓族　約聘公務員下班還兼職Uber司機

日職／馬丁憶曾被陳偉殷三振　來羅德當隊友：一起加油

中職／小象迷伸手干擾掀熱議　高國輝也接不到：不要苛責小朋友

立法院修憲委員會成立　游錫堃︰負最大責任讓國家更進步更好

公費流感疫苗5日開打　6個月內嫩嬰父母、50歲以上民眾可接種

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

社會熱門新聞

60歲翁向老婆求歡3年都被拒　中秋逼看護腿打開：我給錢

雲林護家狗慘遭毒殺！惡男丟「奪命白湯」

睡醒見「包皮外翻」嚇傻！崩潰怒揪狼室友

酒店正妹「重聽」慘被打槍　為生活下海日接10客

乾妹揪唱歌變4P大亂交！女同志遭「換伴硬上」崩潰

即／疑烤肉爆衝突！台南1男左胸中彈命危

人夫「舌尖上的神技」弄癢女同事　正宮提告

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

小港聯結車撞擊車　24歲騎士不治

山友摔落中央尖山「死亡稜線」　遺體尋獲

婆婆告婚姻無效　法官打臉

打掃阿姨偷金條！苦主寬限5天還被晃點

「6男3女」雜交趴　收費2.5H開放觀戰

高雄酒店、茶行接連被砸　藏鏡人指揮犯案畫面曝光

更多熱門

相關新聞

港媒：澳洲駐港領事館官邸遭竊

港媒：澳洲駐港領事館官邸遭竊

在中澳關係近月因新冠肺炎、港版國安法緊張之際，2日晚間港媒報導，澳洲政府駐香港總領事館官邸遭竊，且距離該官邸350公尺外，一處獨立屋也剛發生竊案，目前香港警方已鎖定闖入者共三人，展開追捕。

血腥蕾絲邊！短髮北京女狂捅墜樓前女友58刀

血腥蕾絲邊！短髮北京女狂捅墜樓前女友58刀

前女友約家族烤肉！他得知驚人內幕爆尷尬

前女友約家族烤肉！他得知驚人內幕爆尷尬

美爆隨便結紮移民女性　墨國討解釋

美爆隨便結紮移民女性　墨國討解釋

樂園遊船「相撞翻覆」釀4死

樂園遊船「相撞翻覆」釀4死

關鍵字：

移民澳洲保時捷前女友不當得利橋頭地院

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

60歲翁向老婆求歡3年都被拒　中秋逼看護腿打開：我給錢

川普確診！他預言中秋後變盤4區間

金曲獎／代領正妹車頭燈開超亮！

為賺504元！　打工男熱氣球「高空直直墜落」當場死亡

小鬼遺物義賣600張號碼搶光被罵翻！妹妹罕見怒了

持修「長髮齊劉海」進男廁「整排轉頭看」嚇到尿不出：有上過女廁

瘦子首度放閃女友　罕曬「手牽手甜照」...護愛告白：My Queen！

女友長相遭攻擊　瘦子出聲護愛！

小鬼緊摟峮峮「王子公主婚紗照」絕美畫面曝光！

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

艾瑞絲穿「透視戰服」現身孫生慶生趴！

雲林護家狗慘遭毒殺！惡男丟「奪命白湯」

睡醒見「包皮外翻」嚇傻！崩潰怒揪狼室友

降10°C大雨來了！下周恐颱風逼台

小鬼突出現在金曲獎螢光幕！全場鼻酸

更多

最夯影音

更多
黃鴻升義賣600件商品...經紀人「只留回憶」　頭號粉絲買「它」：最後一次看到他穿的...

黃鴻升義賣600件商品...經紀人「只留回憶」　頭號粉絲買「它」：最後一次看到他穿的...
護家狗遭惡男丟「奪命白湯」毒殺 牠痛到扯斷鎖鏈倒地亡...飼主氣炸

護家狗遭惡男丟「奪命白湯」毒殺 牠痛到扯斷鎖鏈倒地亡...飼主氣炸

金曲31／魏如萱突開唱「根本行走CD」！　穿上和陳時中同款背心...以為還在廣告

金曲31／魏如萱突開唱「根本行走CD」！　穿上和陳時中同款背心...以為還在廣告

梁靜茹《如果有一天》一唱就起雞皮疙瘩　《可惜不是你》《會呼吸的痛》《崇拜》金曲串燒

梁靜茹《如果有一天》一唱就起雞皮疙瘩　《可惜不是你》《會呼吸的痛》《崇拜》金曲串燒

頑童MJ116+張震嶽合體金曲獎　網讚爆：阿嶽聲音一出來爆雞皮

頑童MJ116+張震嶽合體金曲獎　網讚爆：阿嶽聲音一出來爆雞皮

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面