移民前求婚遭拒！男赴澳洲後情變…前女友「賣他保時捷」花光280萬

▲薛女侵吞前男友保時捷跑車價金，遭法官判決敗訴，應返還不當得利280萬元。（圖／翻攝Google Map）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市一名陳姓男子移民前往澳洲後，將名下一輛保時捷跑車委託薛姓前女友出售，不料事後賣車所得的285萬元卻遭薛女侵吞，拿去償還父親債務、購買化妝保養品等，陳男知悉後憤而提出告訴。橋頭地院法官審酌後認為，薛女應返還不當得利，判決給付陳男280萬元，全案仍可上訴。

判決書內容指出，陳男與薛女原是男女朋友，但陳民國100年間移民往澳洲定居，在離台前陳男還曾向薛女求婚，無奈卻遭到拒絕，雙方遂於100年12月分手；由於陳男在台灣還有房貸要繳付，因此103年11月間，薛女便向陳提議，將其名下保時捷跑車出售，賣得價金用來清償房屋貸款，陳男考慮後接受提議，並委由薛女出售跑車。

豈料該輛跑車104年11月過戶給買主廖男後，薛女卻未依約將所得價金285萬元用來繳納陳男房貸，反而將該筆款項拿來償還父親債務，導致陳男房貸無法償還，因此憤而提出告訴，要求薛女將錢吐出。

對於陳男控訴，薛女出庭時則駁斥，2人民國97年曾同居，後懷孕因子宮外孕而流產，陳男也於100年移民往澳洲，且還將其銀行及郵局帳戶存摺、印鑑交予她保管，方便她替陳男繳納信用卡費、稅款、房貸、車輛維修保養費及提取生活費或周轉金之用；此外，陳男還將他的藥局交由薛女經營管理、自負盈虧，兩人雖未正式登記結婚，但實際上財物共有、收支相混，已形同夫妻。

薛女還表示，陳男移居澳洲後，於103年5月與他人結婚生子，由於她先前曾借陳男3、400萬元，因此在2人感情生變後，她要領取該筆賣車所得價金時，還曾向陳男告知，並稱是「抵扣先前借款」，而陳男當時為了安撫她的情緒，也表示同意，並未反對阻止，且陳男106年間也曾數次返台，但卻未對該筆款項追討，顯見她取錢運用行為確有經過陳男同意，已產生民法「贈與財務」之法律效力，事後雙方分手，陳男自不得請求返還。但薛女這一說法並未獲得陳男認同。

橋頭地院法官調查，薛女104年12月至105年1月間，確實數次持存摺從陳男帳戶中提出款項，共計270萬元，再加上買方廖男以現金給付的10萬元訂金，合計共280萬元（另5萬元則經陳男同意後交由停放保時捷之汽車保養廠，作為養護停放維修車輛費用、及協助買受人解說之佣金），該筆款項除了遭薛女用於旅遊、購買保健食品、彩券、化妝保養品、日常生活支出等，280萬全被花用殆盡。

對於薛女「贈與」一說，法官則認為，雙方並未在特定時間、場合說明該筆價金要贈與薛女，薛女所言亦乏有據；另種種跡象也與薛女辯駁說法出現矛盾，因此最終法官判決薛女敗訴，應返還不當得利280萬元，全案仍可上訴。

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