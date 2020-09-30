前女友約家族烤肉！他得知「驚人內幕」爆尷尬：該去敘舊嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者廖明慧攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著中秋連假將至，烤肉似乎成為全民運動，各地民眾最近陸續揪團開烤。一名男網友昨天就收到前任的烤肉邀約，而受邀的還有女方親戚及共同好友，這讓他陷入猶豫，一方面想敘敘舊，但又覺得這樣不太尊重女生的現任。

男網友在PTT發文提到，「昨天前女友邀請我中秋節去她家烤肉，還有邀我們的共同朋友，跟她的親戚，她現任因為有事所以沒要去，而我前年有參加過一次，所以她親戚都認識我。」

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雖然去年兩人和平分手，但現在又突然出現在這樣的場合，讓他莫名感到尷尬，「而且也有點不尊重她現任，可是又有點想跟她敘敘舊，該參加嗎？還是找事推辭不去呢？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

對此，鄉民們紛紛回應，「幫現任QQ，雖然和平分手當朋友也沒什麼，但有現任的情況下，還是有點尷尬」、「有男友了還邀你幹嘛？避嫌都不會」、「看到你這篇敘述，還以為是我朋友耶」、「你先了解他現任是不是8+9吧」、「一定要去啊，然後還要在社群上打卡標註」、「看女方有沒有跟現任報備過吧，這個蠻重要的，不然避嫌都不會」。

另外，有的人則覺得去了無妨，「你猶豫就是想去嘛，順從自己的心吧」、「挑最貴的狂吃，吃完回家啊，還要人教」、「你完全可以去啊，犯X的是她，她男友怎樣跟你無關」、「感覺只是不好意思不約你吧」。