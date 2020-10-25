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中天換照案疑遭抹紅　馬英九痛斥民進黨：殺了台灣民主自由

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▲▼國民黨光復節音樂會-馬英九（圖／記者周宸亘攝）

▲前總統馬英九出席國民黨光復節音樂會。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

中天新聞台換照風波延燒，國家通訊委員會（NCC）26日將舉行聽證會，但將「國安」納入審核項目，被質疑是給中天扣紅帽子。對此，前總統馬英九25日受訪時被問到中天遭抹紅一事，痛批「民進黨會墮落到這個程度嗎？」，他強調，這不是只是關新聞台，而是殺了台灣的民主自由，是非常嚴重的事情。

國民黨為慶祝光復節，25日下午舉辦「台灣光復75週年紀念音樂會」，歷任主席馬英九、吳敦義、朱立倫、吳伯雄等人共同合唱「媽媽請妳也保重」、「向前行」等象徵該時代背景與台灣人的打拚精神歌曲，台灣寶島歌后紀露霞、劉福助等本土台語歌星將重新演繹經典懷舊曲目。

不過，國民黨慶祝光復節，遭民進黨指稱是與對岸唱和「一中原則」，配合中國大陸對台灣進行政治鬥爭與操作。對此，馬英九受訪時表示，說我們跟對岸唱和根本莫名其妙，抗戰的時候中共也有部隊參加，對日本作戰他也有份，但不能說我們唱和，講這些話的人完全不懂中華民國的歷史。

媒體追問，不僅光復節被民進黨抹紅，中天新聞台也遭抹紅。馬英九痛批，民進黨會墮落到這個程度嗎？「中天新聞台聽說要被關，不是只是關新聞台，而是殺了台灣的民主自由，這是非常嚴重的事情。」

▼國民黨光復節音樂會，歷任黨主席大合唱。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼國民黨光復節音樂會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼國民黨光復節音樂會。（圖／記者周宸亘攝）

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