幕後／後援會脫韁挺中天　民眾黨恐「丟朋友」遭嗆劃清界線

▲民眾黨台中後援會出席挺中天活動。（圖／取自台灣民眾黨-台中後援會）

記者陳家祥／台北報導

中天新聞台換照風波鬧得沸沸揚揚，NCC預計在26日舉行聽證會，蔡衍明已預告將將親自出席，力保中天最後生機。民眾黨主席、台北市長柯文哲日前表示，關中天應「依法行政，規則要事先講好」，隱晦相挺，但沒想到，民眾黨台中後援會竟直接以黨名義參與反中天關台活動，如脫韁野馬的行為讓黨內高層傻眼，更讓不少友好陣營直言要斷絕關係。

正在做最後掙扎的中天頻道，旗下政論節目《大新聞 大爆卦》23日在台中醒修宮舉辦戶外開講，但台下竟驚見民眾黨台中後援會搖旗吶喊。接著還在臉書上PO文，引用德國牧師馬丁尼莫拉的懺悔文，稱過去有不一樣的想法叫創新、翻轉、革命，現在有不一樣的聲音就被說叛逆、背骨、中共同路人，用網路霸凌你要你閉嘴。

民眾黨台中後援會強調，民主不該被消滅只剩一種聲音，「我用我的方式愛護這片土地、照顧我的同胞。你愛護台灣的方式又是什麼呢？後援會志工挺的不是中天，而是言論自由。相信一般人都能明白這之間的差異。但是不管講得如何清楚，惡意想抹紅的人自然是不會放過這個機會」。

▲針對中天案，柯文哲已表態，要執政黨依法行政，若中天有罪狀就一條條列出。（資料照／記者張一中攝）

但此貼文一出卻讓民眾黨高層大為頭痛。在台中後援會臉書發布後，撇除網軍留言，仍有不少黨員感到相當不滿，直言中天的關台危機肇因於不實報導的違規事件層出不窮，「別打著言論自由的旗號來顛倒是非黑白」，要民眾黨別「秀下限」。此外，黨中央也接到不少與中天敵對、支持關中天的友好陣營抗議，甚至揚言將不再支持民眾黨。

幕僚指出，台中後援會出席該活動並沒有經過黨中央的授權，黨沒有針對中天換照一事表達支持或反對的立場，尊重黨員個人意見表達。但幕僚分析，柯文哲交友廣闊、不看政黨背景，民眾黨則屬柔性政黨，因此不分陣營黨派都有朋友，確實不宜明確表態支持中天。

幕僚強調，柯文哲也已明確表達，中天如果真的犯錯，就條列式罪狀，「若罪證確鑿、罪大惡極，該撤照也沒話講」，但不能只是用「我以為、我認為」來判定。黨的立場就是呼籲民進黨，針對違規事實進行審查，莫以政治介入專業，依法行政、以昭公信。

但民眾黨也埋下伏筆，屆時若中天換照有法律問題，明顯以政治力介入強行關掉媒體，不排除會進行聲援。