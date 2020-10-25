超過5300萬人已提前提票！　美國大選有望達成百年來最高投票率

▲紐約市將巴克萊中心（Barclays Center）體育館作為投票所之一，在館場內外都貼有動線告示，甚至還有附上中文給予華裔民眾參考。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

美國大選截至23日為止，已經收到超過5300萬封提前投下的選票，遠超往年的提前投票數量。根據《BBC》報導，隨著新冠肺炎持續在美國各州肆虐，民眾會擔心選舉日當天染疫的風險，導致今年特別「流行」提前投票，無論是親自投票或是以郵寄選票的方式。

根據佛羅里達大學教授麥克唐納（Michael McDonald）追蹤的數據，德州擁有最多的提前投票人數，以630萬的人數冠絕全國，而加州以580萬人緊隨其後，第三名佛州也有近470萬人已經投下選票。

「年輕選票」或許是其中的決勝點，在18到29歲的年齡層中，雖然僅有46％的投票率，但有200萬的票數都在關鍵搖擺州投下。根據數據公司TargetSmart的分析，今年非裔也比以往更積極參與投票，人數是上一次大選的6倍多。

▲民眾為了投票而排起長長的人龍。在麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）投票所的第一天，就有比往年都還要多的人潮要「提前投票」。（圖／路透）



但喬治亞州用事實證明，提前投票不一定代表就比較輕鬆，上萬民眾在首府亞特蘭大（Atlanta）一個投票所外枯等10小時，從白天等到黑夜，其他像德州或佛州也有相同的情形。美國農村地區的選民則更是無從選擇，可能不得不開車幾小時才能抵達投票所，尤其許多印地安原住民仍住在保留區。

例如內華達州的原住民需要驅車跨越160公里，才能到達最近的投票所；而亞利桑那州的納瓦荷族（Navajo）的原住民更慘，部落方圓400多公里內只有一間郵局，所以強烈要求州政府要延長投票時限。

▲加州擁有高比例的提前投票人群。洛杉磯投票所採用平板電腦來操作（圖／路透）



有些州為了給予選民更方便、安全的選擇，可以避開人潮中感染新冠的風險，廣設了一些投票箱，讓民眾不必大老遠前往投票所，也不用支付郵寄選票的費用，但也引發有可能作票的疑慮。

麥克唐納教授綜合收集的數據，預測將有1.5億人會參加這場大選，佔總體合格選民的65％，有望達成1908年以來最高的投票率，而多數提前的選票可能大多傾向於民主黨一方。